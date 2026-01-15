Trump konuştu petrol sert düştü
Trump’ın İran’daki gelişmelere dair tansiyonu düşüren mesajları, olası askeri müdahale ve arz kesintisi kaygılarını azalttı. Bu etkiyle petrol fiyatları Asya işlemlerinde %2’nin üzerinde düşüş kaydetti.
Trump’ın İran’daki gelişmelere dair tansiyonu düşüren mesajları, olası askeri müdahale ve arz kesintisi kaygılarını azalttı. Bu etkiyle petrol fiyatları Asya işlemlerinde %2’nin üzerinde düşüş kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’daki ülke çapındaki protestolara yönelik baskılarda ölümlerin durduğunu ifade etmesi, askeri müdahale ve arz kesintisi endişelerini azalttı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları perşembe günü Asya piyasalarında yüzde 2’nin üzerinde düşüş kaydetti.
Brent ham petrol vadeli işlemleri bu sabah yüzde 2,5 gerileyerek varil başına 64,85 dolara inerken, ABD Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrolü de yüzde 2,5 kayıpla 60,48 dolardan işlem gördü.
Her iki gösterge petrol de çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükselişle kapanmıştı. Ancak Trump’ın açıklamalarının, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesine dair endişeleri yatıştırmasıyla bu kazançların büyük bölümü geri verildi.
Trump, çarşamba öğleden sonra yaptığı değerlendirmede, İran’daki hükümet karşıtı protestolarda yaşanan ölümlerin azaldığı yönünde bilgilendirildiğini ve geniş çaplı infaz planlarına inanmadığını söyledi.
Nissan Securities’in bir birimi olan Nissan Securities Investment’ın baş stratejisti Hiroyuki Kikukawa, “ABD’nin İran’a karşı askeri harekata girişmeyeceği beklentisiyle piyasada satış baskısı oluştu” dedi. Kikukawa, petrol fiyatlarını baskılayan ayı faktörleri arasında beklentilerin üzerinde gelen ABD ham petrol stoklarının da yer aldığını vurguladı. Jeopolitik risklerin yüksek seyrini koruduğunu belirten Kikukawa, buna rağmen kısa vadede WTI ham petrolünün 55-65 dolar aralığında işlem görmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23