Ekonomi
Yeniakit Publisher
Trump konuştu petrol sert düştü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump konuştu petrol sert düştü

Trump’ın İran’daki gelişmelere dair tansiyonu düşüren mesajları, olası askeri müdahale ve arz kesintisi kaygılarını azalttı. Bu etkiyle petrol fiyatları Asya işlemlerinde %2’nin üzerinde düşüş kaydetti.

Trump konuştu petrol sert düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’daki ülke çapındaki protestolara yönelik baskılarda ölümlerin durduğunu ifade etmesi, askeri müdahale ve arz kesintisi endişelerini azalttı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları perşembe günü Asya piyasalarında yüzde 2’nin üzerinde düşüş kaydetti.

Trump konuştu petrol sert düştü

Brent ham petrol vadeli işlemleri bu sabah yüzde 2,5 gerileyerek varil başına 64,85 dolara inerken, ABD Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrolü de yüzde 2,5 kayıpla 60,48 dolardan işlem gördü.

Trump konuştu petrol sert düştü

Her iki gösterge petrol de çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükselişle kapanmıştı. Ancak Trump’ın açıklamalarının, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesine dair endişeleri yatıştırmasıyla bu kazançların büyük bölümü geri verildi.

Trump konuştu petrol sert düştü

Trump, çarşamba öğleden sonra yaptığı değerlendirmede, İran’daki hükümet karşıtı protestolarda yaşanan ölümlerin azaldığı yönünde bilgilendirildiğini ve geniş çaplı infaz planlarına inanmadığını söyledi.

Trump konuştu petrol sert düştü

Nissan Securities’in bir birimi olan Nissan Securities Investment’ın baş stratejisti Hiroyuki Kikukawa, “ABD’nin İran’a karşı askeri harekata girişmeyeceği beklentisiyle piyasada satış baskısı oluştu” dedi. Kikukawa, petrol fiyatlarını baskılayan ayı faktörleri arasında beklentilerin üzerinde gelen ABD ham petrol stoklarının da yer aldığını vurguladı. Jeopolitik risklerin yüksek seyrini koruduğunu belirten Kikukawa, buna rağmen kısa vadede WTI ham petrolünün 55-65 dolar aralığında işlem görmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

