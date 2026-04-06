Trump İran'ı tehdit etmişti! Fiyatlar yine yükselmeye başladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump İran'ı tehdit etmişti! Fiyatlar yine yükselmeye başladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bombalamakla tehdit etmesinden sonra petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Foto - Trump İran'ı tehdit etmişti! Fiyatlar yine yükselmeye başladı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı salı gününe kadar açması için süre vermesi ve aksi halde enerji santrallerine saldırı tehdidinde bulunması nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Uluslararası gösterge olan Brent petrol sabah saatlerinde 110 doların üzerine çıktı. Mayıs vadeli ABD ham petrolü fiyatları, önceki kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,5 artışla varil başına 112,08 dolara yükseldi.

Foto - Trump İran'ı tehdit etmişti! Fiyatlar yine yükselmeye başladı!

OPEC+'DAN KÜRESEL ENERJİ UYARISI Öte yandan pazar günü gerçekleştirilen OPEC+ panel toplantısında, enerji altyapılarına yönelik saldırılar gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Reuters tarafından görülen taslak açıklamada, bu tür saldırıların onarım sürecinin hem yüksek maliyetli hem de zaman alıcı olduğu vurgulandı.

Foto - Trump İran'ı tehdit etmişti! Fiyatlar yine yükselmeye başladı!

BRENT PETROLÜN VARİLİ 110,20 DOLARDAN GÜNE BAŞLADI Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 110,20 dolardan satılıyor. Haftanın son işlem günü 109,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,03 dolardan tamamladı.

Foto - Trump İran'ı tehdit etmişti! Fiyatlar yine yükselmeye başladı!

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,05 artarak 110,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,43 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve yatırımcıların Orta Doğu'daki savaşın arz kesintisine yol açabileceğine dair endişeleri etkili oldu.

Foto - Trump İran'ı tehdit etmişti! Fiyatlar yine yükselmeye başladı!

Trump, Fox News'e telefonla yaptığı açıklamada, İran'la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi. ABD Başkanı'nın İran'la ilgili olarak, "Hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkelerinin dört bir yanında köprülerin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Foto - Trump İran'ı tehdit etmişti! Fiyatlar yine yükselmeye başladı!

ABD'nin Tahran yönetimiyle anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var, şu anda müzakereler devam ediyor." dediği kaydedildi./ kaynak: haber7

