İnce, İran'ın yanı sıra Rusya ve Çin'in de Husilerle ilişkilerine değinerek, bölgedeki gelişmelerin yalnızca Yemen'deki iç çatışmayla açıklanamayacağını vurguladı. Rusya'nın Kızıldeniz'deki limanlara ve enerji piyasalarına yönelik çıkarlarının da bu rekabetin önemli boyutlarından biri olduğunu belirtti. TÜRKİYE'NİN MEKKE PAKTI VE BEDİR İTTİFAKI ADIMLARI Hatice İnce, analizinde Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikalarına ve savunma alanındaki yeni iş birliklerine geniş yer ayırdı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Paktı'nı değerlendiren İnce, anlaşmanın ortak savunma, istihbarat paylaşımı, terörle mücadele ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğini öngördüğünü belirtti. Anlaşmanın ikinci maddesinin önemine dikkat çeken İnce, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edilmesini öngören düzenlemeyi aktardı. Türkiye'nin bu tür iş birlikleriyle bölgesel güvenlik meselelerinde daha kapsamlı bir diplomatik ve askerî koordinasyon geliştirdiğini ifade etti. İnce, Türkiye, Pakistan, Katar ve Endonezya arasında imzalandığını belirttiği Bedir mutabakatını da savunma sanayisi açısından değerlendirdi. Ortak askerî üretim, teknoloji transferi, araştırma-geliştirme ve teknik eğitim başlıklarının öne çıktığını belirten İnce, şu ifadeleri kullandı: “Bedir İttifakı sayesinde Türkiye, savunma sanayisini ikili iş birliği çerçevesinden çok taraflı bir iş birliği çerçevesine yükseltmiş oldu. Bu da Türkiye’ye savunma alanında ortak projelerin gerçekleştirilmesi için daha büyük yeni fırsatlar sağlayacaktır.” BAB EL-MANDEB KRİZİ AVRUPA'NIN ENERJİ POLİTİKALARINI DA ETKİLİYOR Analizin son bölümlerinde Bab el-Mandeb ve Hürmüz boğazlarında yaşanabilecek kesintilerin Avrupa'nın enerji güvenliği ve Rusya-Ukrayna savaşı üzerindeki olası etkileri ele alındı. İnce, enerji arzındaki sorunların Avrupa ülkelerinde ekonomik baskıyı artırabileceğini ve bu durumun ülkelerin dış politika tercihlerine yansıyabileceğini savundu. ABD'nin Ukrayna politikasındaki değişimleri, Rusya ile yeniden kurulan temasları ve Avrupa'nın enerji ihtiyacını birlikte değerlendiren İnce, Bab el-Mandeb çevresindeki gelişmelerin küresel güç dengelerinden bağımsız ele alınamayacağını belirtti. İnce, analizinin sonuç bölümünde Bab el-Mandeb krizinin Ukrayna ve Avrupa açısından doğurabileceği sonuçlara dikkat çekerek, boğaz çevresindeki gelişmelerin yalnızca bölgesel güvenlik meselesi olmadığını ortaya koydu.