2021-01-06 22:32:14 Trump destekçileri, Kongre binasını bastı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Seçimi biz kazandık" ifadelerinin ardından ABD bir anda karıştı.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Seçimi biz kazandık" ifadelerinin ardından ABD bir anda karıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmeye çalıştı.
Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbade yaşandığı görüldü.
Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttığı belirtildi.
Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyordu.
Ancak son gelen bilgiye göre, bomba tehdidi nedeniyle kongre binasının tahliye edildiği öğrenildi.
Reuters'ın haberine göre, Kongre'de yapılan seçim oturumuna ara verildi. Kongre polisi binaya giriş çıkışların durdurulduğunu duyurdu.
Trump bugünkü mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu açıklamıştı.
GEORGIA'DA SİLAHLI YÜRÜYÜŞ BBC'de yer alan habere göre Georgia eyaletinin Atlanta kentinde de bir grup Trump taraftarı uzun namlulu silahlarla eyalet binasına doğru yürüyüşe geçti.
Washington'daki gösteride, bazı kişiler silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alınmıştı ancak Georgia'daki yasalara göre kişilerin açıkça silah taşıma hakkı bulunuyor.
Georgia'da bugün iki senatör koltuğu için seçim düzenlenmişti, Demokratların önde götürdükleri seçimi kazanmaları durumunda ABD Senatosu'nun da kontrolünü ele geçirecek.
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
İşte ABD'de son görüntüler...
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