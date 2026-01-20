  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Trump çok kızdı: İngilizlerden beklenmedik hamle!
Giriş Tarihi:

Trump çok kızdı: İngilizlerden beklenmedik hamle!

Kendisine ait Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, İngiltere'nin Chagos Takımadaları devretme hamlesini büyük aptallık" ve "zayıflık göstergesi" olarak nitelendirdi.

#1
Foto - Trump çok kızdı: İngilizlerden beklenmedik hamle!

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Diego Garcia'nın önemli bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yaptığını belirten Trump, "Sözde 'harika' NATO müttefikimiz İngiltere, hiçbir gerekçe yokken, ABD için hayati öneme sahip Diego Garcia Adası'nı Morityus'a vermeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Trump çok kızdı: İngilizlerden beklenmedik hamle!

Trump, bu adımın Çin ve Rusya tarafından izlendiğini ileri sürerek, "Bunlar sadece gücü tanıyan uluslararası güçlerdir." değerlendirmesinde bulundu. "İngiltere'nin son derece önemli bir toprağı elden çıkarması büyük bir aptallıktır ve Grönland'ın neden edinilmesi gerektiğine dair ulusal güvenlik gerekçelerinin uzun bir zincirine eklenen bir başka halkadır." diyen Trump, Danimarka ve Avrupalı müttefiklerin doğru olanı yapmak zorunda olduğunu savundu.

#3
Foto - Trump çok kızdı: İngilizlerden beklenmedik hamle!

İNGİLTERE, CHAGOS TAKIMADALARI'NI MORİTYUS'A DEVREDECEĞİNİ DUYURMUŞTU İngiltere, Ekim 2024'te kontrolünde tuttuğu Chagos Takımadaları'nı Morityus'a devredeceğini açıklamıştı. Anlaşmaya stratejik öneme sahip ABD-İngiltere ortak askeri üssünün bulunduğu, Chagos Takımadaları'nın en büyüğü Diego Garcia Adası'nın da dahil edildiği ancak üssün bu adada kalmayı sürdüreceği belirtilmişti. Bölgesel ve küresel güvenlikte hayati rol oynayan bu üssün uzun vadeli, güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlama konusunda iki ülkenin de kararlı olduğu vurgulanmıştı. Anlaşma uyarınca askeri üs, ilk olarak gelecek 99 yıl boyunca İngiltere ve ABD'nin yetki alanında kalacak.

#4
Foto - Trump çok kızdı: İngilizlerden beklenmedik hamle!

İngiltere ve Morityus hükümetlerinden 13 Ocak 2025'te yapılan ortak açıklamada da iki ülkeden temsilcilerin başkent Londra'da, Chagos Takımadaları ve Diego Garcia Adası'nın geleceğine ilişkin verimli görüşmeler gerçekleştirdikleri bildirilmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mayıs 2025'te, takımadaların Morityus'a devrine ilişkin anlaşmanın imzalandığını doğrulamıştı.

#5
Foto - Trump çok kızdı: İngilizlerden beklenmedik hamle!

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Morityus Cumhuriyeti, 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus, 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere'nin hakimiyetine girdi. Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, Birleşmiş Milletlerin (BM) baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu./ kaynak: akşam

Ömer

Morütyüs nere ? İlk defa duyuyorum . İngiliz deyince şeytan bile kaçar bu işin içinde iş var
