Trump çok kızdı: İngilizlerden beklenmedik hamle!

Trump, bu adımın Çin ve Rusya tarafından izlendiğini ileri sürerek, "Bunlar sadece gücü tanıyan uluslararası güçlerdir." değerlendirmesinde bulundu. "İngiltere'nin son derece önemli bir toprağı elden çıkarması büyük bir aptallıktır ve Grönland'ın neden edinilmesi gerektiğine dair ulusal güvenlik gerekçelerinin uzun bir zincirine eklenen bir başka halkadır." diyen Trump, Danimarka ve Avrupalı müttefiklerin doğru olanı yapmak zorunda olduğunu savundu.