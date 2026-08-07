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Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

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Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan Senato ön seçimini kazanan Mısırlı Müslüman aday Abdul El-Sayed'e hakaretler yağdırdı.

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Foto - Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas kentinde düzenlediği mitingde siyasi nezaket sınırlarını aşarak rakibini hedef tahtasına koydu. Michigan Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Mısır asıllı doktor Abdul El-Sayed'e yönelik sert ifadeler kullanan Trump, kamuoyu araştırmalarını eleştirerek durumu şu sözlerle özetledi: "Anketler dün gece yine yanıldı. Yahudilerden ve İsrail'den nefret eden biri için ezici bir zafer olacağını sanıyorlardı."

#2
Foto - Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

O NEFRET DOLU BİR ADAM Sahnede üslubunu iyice sertleştiren ve tansiyonu yükselten Trump, El-Sayed'in antisemitik bir tutum sergilediğini öne sürdü. Rakibinin İsrail'e yönelik eleştirilerini hedef alan Trump, doğrudan alıntıyla şu ağır suçlamaları yöneltti: "Birisi 'bu biraz sert' diyebilir. Hayır; o Yahudilerden nefret ediyor, İsrail'den nefret ediyor. Abdul El-Sayed... Sevimli bir beyefendi! Nefret dolu bir adam. Şimdi 'hayır, ben herkesi severim' diyerek dolaşıyor. Herkesi sevmiyor. Onu göreve getirin, ne sevdiğini göreceksiniz. İsrail'i sevmiyor, Yahudi insanları sevmiyor. Onlardan nefret ediyor."

#3
Foto - Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

"BAŞTAN AŞAĞI SAÇMALIK ZIRVA BİR ADAM" Konuşmasının devamında sınırları zorlayan ve ağzını bozan Trump, El-Sayed için doğrudan küfürlü ifadeler kullandı. Demokrat Parti'nin sosyalizmi atlayıp doğrudan komünizme kaydığını savunan Trump, canlı yayında milyonların önünde şu skandal sözleri sarf etti:

#4
Foto - Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

"Baştan aşağı saçmalık zırva bir adam..." KIZLARIMIN GÜVENLİĞİ NEYSE YAHUDİLERİN GÜVENLİĞİ DE ODUR Trump'ın küfürlü ve sert saldırısına yanıt gecikmedi. Rakibi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokratların Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazanan Abdul El-Sayed, zafer konuşmasında gerilimi düşüren bir birlik mesajı verdi. Sosyal medya hesabından "Kazandık. ABD Senatosu'nda Demokrat adayınız olmaktan gurur duyuyorum. Kasım ayında da kazanalım" açıklamasını yapan Sayed, Trump'ın antisemitizm suçlamalarına şu sözlerle karşılık verdi: "Yahudi toplumunun güvenliğine olan taahhüdüm, kendi kızlarımın güvenliğine olan taahhüdümle aynıdır."

#5
Foto - Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

TARİHİ SEÇİM VE İSRAİL TEPKİSİ Ön seçimi kaybeden Stevens'ın da destek sözü verdiği Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Sayed, kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adayı eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile kıyasıya bir yarışa girecek. Sayed, sandıktan zaferle çıkması halinde ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olarak tarihe geçecek. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını açıkça soykırım olarak nitelendiren Sayed, İsrail'e sağlanan milyarlarca dolarlık kaynağın, ABD içinde sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

#6
Foto - Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

NE OLMUŞTU? ABD tarihinin en yüksek bütçeli ön seçimlerinden birine sahne olan Michigan Senato yarışında dengeler altüst oldu. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'e yönelik askeri yardımların kesilmesi çağrısıyla yola çıkan Mısır asıllı doktor Abdul El-Sayed, arkasına Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin (AIPAC) devasa finansal gücünü alan rakibi Haley Stevens'ı mağlup ederek Demokrat Parti'nin Senato adayı olmaya hak kazandı.

#7
Foto - Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

"AŞIRI SOLCU, KOMÜNİST BİR KAYBEDEN" Tarihi zaferin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla seçim sonuçlarını hedef tahtasına oturttu. Detroit'in de içinde bulunduğu Wayne Bölgesi'ndeki oy sayım sürecinin meşruiyetini sorgulayan Trump, herhangi bir kanıt sunmadan bölgeyi dünyanın en yolsuz oy kullanılan yerlerinden biri olarak nitelendirdi. Trump, Cumhuriyetçi Parti için büyük bir fırsat doğduğunu savunarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "O aşırı solcu, komünist bir kaybeden. İsrail'den ve Yahudilerden nefret ediyor. Bu durum Cumhuriyetçi Parti için büyük bir fırsat yaratıyor, tüm partilileri kasım seçimlerinde Mike Rogers'ı desteklemeye çağırıyorum."/ kaynak: haber7

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Yorumlar

Şamil

Abdul El-Sayed kazanmişsa demekki Amerikalılarda israilden nefret ediyor...

Mehmet

Yer yüzünde senin hibi sevyesiz sürünğen bir varlik yoktur turanp.
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