Trump çizgiyi aştı: Müslüman adaya ağza alınmayacak sözler!

"AŞIRI SOLCU, KOMÜNİST BİR KAYBEDEN" Tarihi zaferin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla seçim sonuçlarını hedef tahtasına oturttu. Detroit'in de içinde bulunduğu Wayne Bölgesi'ndeki oy sayım sürecinin meşruiyetini sorgulayan Trump, herhangi bir kanıt sunmadan bölgeyi dünyanın en yolsuz oy kullanılan yerlerinden biri olarak nitelendirdi. Trump, Cumhuriyetçi Parti için büyük bir fırsat doğduğunu savunarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "O aşırı solcu, komünist bir kaybeden. İsrail'den ve Yahudilerden nefret ediyor. Bu durum Cumhuriyetçi Parti için büyük bir fırsat yaratıyor, tüm partilileri kasım seçimlerinde Mike Rogers'ı desteklemeye çağırıyorum."/ kaynak: haber7