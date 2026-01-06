  • İSTANBUL
Trump çığırından çıktı! "Ben bir kralım"
Seyfullah Maden

Trump çığırından çıktı! “Ben bir kralım”

Küresel eşkıya ABD'nin hukuk tanımaz diktatörü Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdıkları haydutça saldırının ardından krallığını ilan etti!..

1
#1
Foto - Trump çığırından çıktı! "Ben bir kralım"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro'nun kaçırıldığı operasyon sonrası halka seslendi. Amerikan ordusunun gücüne vurgu yapan Trump, "Ben bir kralım" diyerek skandal açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Trump çığırından çıktı! "Ben bir kralım"

ABD ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'da düzenlediği hava saldırıları sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalayarak, ABD'de yargılanmak üzere ülkeden kaçırdı. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik düzenlenen operasyonun detaylarına ve sonuçlarına değindi.

#3
Foto - Trump çığırından çıktı! "Ben bir kralım"

Konuşmasında ABD ordusunun kapasitesine geniş yer ayıran Trump, gerçekleştirilen operasyonun dünyada başka hiçbir devlet tarafından yapılamayacağını iddia etti.

#4
Foto - Trump çığırından çıktı! "Ben bir kralım"

ABD Başkanı, "Maduro'yu kaçırdığımız operasyonu dünyada bizim dışımızda hiçbir devlet yapamazdı. En güçlü orduya sahip olduğumuzu kanıtladık. Dünyanın en büyük, ölümcül ve korkunç ordusuna sahibiz" ifadelerini kullanarak askeri üstünlük mesajı verdi.

#5
Foto - Trump çığırından çıktı! "Ben bir kralım"

Venezuela'daki siyasi duruma da değinen Donald Trump, Maduro döneminin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Venezuela halkının Maduro yönetiminde büyük zorluklar çektiğini belirten Trump, konuşmasının en dikkat çekici bölümünde kendisi için "Ben bir kralım" nitelemesinde bulundu.

#6
Foto - Trump çığırından çıktı! "Ben bir kralım"

Haber7'nin aktardığına göre, Trump sözlerini, "Venezuela için çok mutluyum, Maduro'dan çok çekmişlerdi. Biz çok güçlü ve ölümcülüz" ifadeleriyle noktaladı.

Yorumlar

ata

eee boşuna dememişler tarih tekerrür eder diye... yeni hitlerimiz hayırlara vesile olur umarız.... ötekisi israili kurdurdu.. bi da yıktırır inşallah...
