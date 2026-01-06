Trump çığırından çıktı! “Ben bir kralım”
Küresel eşkıya ABD'nin hukuk tanımaz diktatörü Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdıkları haydutça saldırının ardından krallığını ilan etti!..
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro'nun kaçırıldığı operasyon sonrası halka seslendi. Amerikan ordusunun gücüne vurgu yapan Trump, "Ben bir kralım" diyerek skandal açıklamalarda bulundu.
ABD ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'da düzenlediği hava saldırıları sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalayarak, ABD'de yargılanmak üzere ülkeden kaçırdı. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik düzenlenen operasyonun detaylarına ve sonuçlarına değindi.
Konuşmasında ABD ordusunun kapasitesine geniş yer ayıran Trump, gerçekleştirilen operasyonun dünyada başka hiçbir devlet tarafından yapılamayacağını iddia etti.
ABD Başkanı, "Maduro'yu kaçırdığımız operasyonu dünyada bizim dışımızda hiçbir devlet yapamazdı. En güçlü orduya sahip olduğumuzu kanıtladık. Dünyanın en büyük, ölümcül ve korkunç ordusuna sahibiz" ifadelerini kullanarak askeri üstünlük mesajı verdi.
Venezuela'daki siyasi duruma da değinen Donald Trump, Maduro döneminin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Venezuela halkının Maduro yönetiminde büyük zorluklar çektiğini belirten Trump, konuşmasının en dikkat çekici bölümünde kendisi için "Ben bir kralım" nitelemesinde bulundu.
Haber7'nin aktardığına göre, Trump sözlerini, "Venezuela için çok mutluyum, Maduro'dan çok çekmişlerdi. Biz çok güçlü ve ölümcülüz" ifadeleriyle noktaladı.
