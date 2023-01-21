2023-01-21 10:05:21 TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?
Al Sancak dizisi ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük dikkat çeken dizide yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesi anlatılacak. Dizide Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine Uğur Güneş hayat verecek. Peki, Al Sancak'ın Piyade Yüzbaşı'sı Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm merak edilenler...