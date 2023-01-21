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TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

2023-01-21 10:05:21
TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

Al Sancak dizisi ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük dikkat çeken dizide yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesi anlatılacak. Dizide Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine Uğur Güneş hayat verecek. Peki, Al Sancak'ın Piyade Yüzbaşı'sı Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

#1
Foto - TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

TRT'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Al Sancak bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu yazdığı dizide birbirinden ünlü isimler kadroda yer alıyor. Peki, Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir? Al Sancak'ın Piyade Yüzbaşı'sı Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm detaylar...

#2
Foto - TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

AL SANCAK PİYADE YÜZBAŞI ALİ BANAZLI KİMDİR? Pençe Timi'nde yer alan Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine Uğur Güneş hayat veriyor.

#3
Foto - TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 10 Kasım 1987 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü’nde eğitimine devam ederken 2011 yılında ‘Yeniden Başla’ TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.

#4
Foto - TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve ‘Benim İçin Üzülme’ dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013’te yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ‘Tamam mıyız?’ filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl ‘Şeytan-ı Racim’ filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı.

#5
Foto - TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

2014 yılında yayınlanan ‘Urfalıyım Ezelden’ dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında ‘Seddülbahar 32. Saat’ dizisinde yer aldı. 2015 – 2016 yılında yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı.

#6
Foto - TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

2017 yılında ‘İsimsizler’ dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.

#7
Foto - TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

Uğur Güneş'in Oynadığı Diziler Kanunsuz Topraklar / Davut /2021 Bir Zamanlar Çukurova / Yılmaz Akkaya / 2018-2020 İsimsizler / Kaymakam Fatih /2017 Seddülbahir 32 Saat / Hüseyin /2016 Diriliş: Ertuğrul / Tuğtekin /2015 - 2016 Urfalıyam Ezelden / Çetin /2014 Düşler Ve Umutlar / 2014 Benim İçin Üzülme / 2013 Yeniden Başla / 2011

#8
Foto - TRT’nin yeni projesiydi, merak konusu oldu! Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir?

Uğur Güneş'in Oynadığı Filmler Dumlupınar: Vatan Sağolsun / 2020 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu / Cemal Tunalı / 2019 Tamam Mıyız? / Serhat / 2013 Şeytan-ı Racim / Emrah / 2013

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