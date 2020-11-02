2020-11-02 08:51:10 TRT’nin yeni bir dönem dizisi projesi daha ortaya çıktı: Kıbrıs Ada Kışı
Yeni sezonda yeni dizileriyle dikkat çeken TRT ekranları içinde bir dönem dizisinin daha hazırlıklarının sürdüğü öğrenildi. Bu sezon yayına giren ve başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci gibi isimlerin rol aldığı dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun yanı sıra Payitaht Abdülhamid dizisi de ekranda. Bu dönem dizileriyle birlikte Barbaros isimli dizinin çalışmalarının sürdüğü de biliniyor.