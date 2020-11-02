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Medya
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TRT’nin yeni bir dönem dizisi projesi daha ortaya çıktı: Kıbrıs Ada Kışı

2020-11-02 08:51:10
TRT’nin yeni bir dönem dizisi projesi daha ortaya çıktı: Kıbrıs Ada Kışı

Yeni sezonda yeni dizileriyle dikkat çeken TRT ekranları içinde bir dönem dizisinin daha hazırlıklarının sürdüğü öğrenildi. Bu sezon yayına giren ve başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci gibi isimlerin rol aldığı dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun yanı sıra Payitaht Abdülhamid dizisi de ekranda. Bu dönem dizileriyle birlikte Barbaros isimli dizinin çalışmalarının sürdüğü de biliniyor.

#1
Foto - Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatının anlatılacağı ve başrolünde Engin Altan Düzyatann’ın oynayacağı diziyle ilgili hazırlıklar devam ederken bir başka dönem dizisinin de yolda olduğu öğrenildi.

Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatının anlatılacağı ve başrolünde Engin Altan Düzyatann’ın oynayacağı diziyle ilgili hazırlıklar devam ederken bir başka dönem dizisinin de yolda olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu’nun yanı sıra yeni sezona büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı ile de hızlı bir giriş yapan TRT’nin iddialı bir çalışmasının daha olduğu Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter paylaşımıyla öğrenildi.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun yanı sıra yeni sezona büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı ile de hızlı bir giriş yapan TRT’nin iddialı bir çalışmasının daha olduğu Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter paylaşımıyla öğrenildi.

#3
Foto - YENİ DÖNEM DİZİSİ YOLDA- Verilen bilgiye göre TMC Film tarafından çekilecek olan dizinin hazırlıklarına başladı. TRT’de yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı adlı dizinin bir süredir çalışmalarının yapılmakta olduğu öğrenildi. Projenin şimdiden 26 bölüm olarak hazırlandığı ve bir dönem dizisi olacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca Her bölümün 60 dakika olacağı da ifade ediliyor. Dizinin oyuncu seçimleri henüz sürerken yönetmenliğini Hakan İnan’ın yapacağı ve senaryosunu da Başar Başarır ile Emre Özdür’ün yazmakta olduğu ifade ediliyor.

YENİ DÖNEM DİZİSİ YOLDA- Verilen bilgiye göre TMC Film tarafından çekilecek olan dizinin hazırlıklarına başladı. TRT’de yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı adlı dizinin bir süredir çalışmalarının yapılmakta olduğu öğrenildi. Projenin şimdiden 26 bölüm olarak hazırlandığı ve bir dönem dizisi olacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca Her bölümün 60 dakika olacağı da ifade ediliyor. Dizinin oyuncu seçimleri henüz sürerken yönetmenliğini Hakan İnan’ın yapacağı ve senaryosunu da Başar Başarır ile Emre Özdür’ün yazmakta olduğu ifade ediliyor.

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