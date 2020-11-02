TRT’nin yeni bir dönem dizisi projesi daha ortaya çıktı: Kıbrıs Ada Kışı

YENİ DÖNEM DİZİSİ YOLDA- Verilen bilgiye göre TMC Film tarafından çekilecek olan dizinin hazırlıklarına başladı. TRT’de yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı adlı dizinin bir süredir çalışmalarının yapılmakta olduğu öğrenildi. Projenin şimdiden 26 bölüm olarak hazırlandığı ve bir dönem dizisi olacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca Her bölümün 60 dakika olacağı da ifade ediliyor. Dizinin oyuncu seçimleri henüz sürerken yönetmenliğini Hakan İnan’ın yapacağı ve senaryosunu da Başar Başarır ile Emre Özdür’ün yazmakta olduğu ifade ediliyor.