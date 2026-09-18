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ABD bile yeni hava savunma sisteminde mühimmat testini geçti

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ABD bile yeni hava savunma sisteminde mühimmat testini geçti

ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman, namlulu hava savunma sistemi (Gun-Based Air Defense/GBAD) Raid Hunter için geliştirilen 50 mm’lik mühimmatın aerobalistik testlerini yaptı.

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Foto - ABD bile yeni hava savunma sisteminde mühimmat testini geçti

ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman, namlulu kısa menzilli hava savunma (SHORAD) sistemi Raid Hunter için geliştirdiği yeni 50 mm mühimmatın aerobalistik testini tamamladı. Gerçekleştirilen atışlar sayesinde mühimmatın performansı doğrulanırken, güdümlü ve yaklaşmalı tapalı (proximity-fuzed) mühimmatın geliştirilmesine yönelik çalışmalar için kritik uçuş verileri elde edildi. XM913 Chain Gun üzerinden yapılan test atışlarında, şirketin test öncesi beklentileriyle örtüşen yüksek hassasiyetli veriler elde edildiği belirtildi. Kısa menzilli hava savunmasındaki boşlukları kapatmak adına ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir çözüm olarak konumlandırılan Raid Hunter; seyir füzeleri, insansız hava araçları, kısa menzilli balistik füzeler ve İHA sürülerine karşı koymak üzere tasarlanıyor. Bu kapsamda sistem, çoklu hava tehditlerine karşı koymak için hassas güdümlü 50 mm mühimmat ile Bushmaster Chain Gun teknolojisini bir araya getiriyor.

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Foto - ABD bile yeni hava savunma sisteminde mühimmat testini geçti

Daha önce “Gun-Based Air Defense (GBAD) System” olarak bilinen Raid Hunter, platformdan bağımsız tasarımı sayesinde farklı platformlara uyarlanabilecek. Ağ merkezli komuta kontrol sistemine sahip olan sistem, sensörler ve daha geniş hava savunma mimarisiyle birlikte çalışacak şekilde tasarlanıyor. Raid Hunter’ın askeri üsler, hava üsleri ve kritik altyapılar çevresindeki katmanlı hava savunmayı güçlendirmesi hedefleniyor. Northrop Grumman Komuta ve Kontrol ile Silah Entegrasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Kenn Todorov geçtiğimiz aylarda sistemle ilgili olarak, “Raid Hunter; seyir füzeleri ve İHA sürüleri gibi karma ve yoğun hava tehditlerine karşı yüksek kapasiteli ve hızlı koruma sağlayarak kritik kısa menzilli savunma açığını kapatıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

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Foto - ABD bile yeni hava savunma sisteminde mühimmat testini geçti

Sistemin mevcut konfigürasyonu paletli bir yapıya sahip ve C-130 uçaklarıyla taşınabiliyor. Gelecekte araca monteli ve konteyner tabanlı konfigürasyonlarının da üretilmesi planlanıyor. Öte yandan Northrop Grumman, geçtiğimiz Ağustos ayında sistemin halihazırda testlerden geçtiğini ve performansını doğrulamak ve daha hızlı hizmete alınmasını desteklemek amacıyla yılın geri kalanında ilave testlerin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

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Foto - ABD bile yeni hava savunma sisteminde mühimmat testini geçti

Şirket, Raid Hunter’ı diğer hava savunma sistemleriyle birlikte katmanlı bir mimaride görev yapması planlanan daha geniş Raid Defense Solutions ailesinin bir parçası olarak konumlandırıyor. Northrop Grumman’a göre 50 mm kalibre, “yüksek mühimmat kapasitesi ve hızlı yeniden yükleme” sayesinde etkili ve maliyet açısından avantajlı angajman imkânı sağlıyor. Sistem, pahalı hava savunma füzeleri ile düşük maliyetli İHA tehditleri arasındaki maliyet dengesizliğini gidermeyi amaçlıyor. (Kaynak: defence turk)

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