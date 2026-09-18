Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin kız öğrencilerinden gururlandıran başarı

Takımın pilotu Gülsemin Yeşil de yaklaşık 2 yıldır yarışmaya hazırlandıklarını, geçen yıl ilk kez bu kategoride finale kaldıklarını, bu yıl ise takıma yeni katılan arkadaşlarının da katkısıyla üçüncülük elde ettiklerini söyledi. Yarışma sırasında heyecan ve stresi bir arada yaşadıklarını anlatan Yeşil, özellikle kritik anlarda sakin kalmanın ve süreci doğru yönetmenin kendileri için zorlayıcı olduğunu ifade etti. Yeşil, elde ettikleri başarının yanı sıra yarışmada okullarını ve değerlerini temsil edebilmenin de kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ama başardık. Bunu imam hatip başlığı altında ve tesettürümüzü yaşayarak, tesettürümüzü göstererek yaptığımız için de bizlerle çok gurur duyuyorum. Ben ödül töreninde de söyledim. O zaman dronumuzun üzerine küçük bir parça kumaş serdik ve bizim gibi tesettürlü olduğunu göstermek istedik. Bir şeyi temsil ettiğimiz ve bunu oralara taşıyabildiğimiz için çok gurur duyuyorum. Başarılı kadınlar olacağımıza inanıyorum ileride. Çoğunun erkek olduğu bir yarışmaya bir kız grubu olarak katılabilmek ve ilk üçe girerek bunu başarabilmek bizim için çok onur vericiydi. Çok gururluyum bu konuda." İHA'nın elektronik sistemlerinin hazırlanması aşamasında da görev aldığını belirten Yeşil, öncelikle kullanılacak parçaların yerleşimine ilişkin planlama yaptıklarını anlattı. Yeşil, elektronik bileşenlerin daha az yer kaplaması ve manyetik alandan mümkün olduğunca az etkilenmesi için bir yerleşim şeması oluşturduklarını, daha sonra tasarım ekibiyle birlikte daha küçük hacimli bir İHA ortaya çıkarmaya odaklandıklarını kaydetti. EBABİL'in görevlerini otonom olarak yerine getirebildiğini belirten Yeşil, buna rağmen uçuş sırasında beklenmedik durumlarla karşılaşılabildiğini, pilot olarak yarışma sırasında önemli bir sorumluluk ve stres üstlendiğini ifade etti. Yeşil, yarışmanın gelecek planlarını şekillendirmesine de yardımcı olduğunu dile getirerek, 2 yıldır yer aldığı çalışmalar sayesinde hangi alanlarda daha yetenekli olduğunu ve teknoloji alanında nasıl bir yol izlemek istediğini keşfetme fırsatı bulduğunu söyledi. Yarışmalarda edindiği tecrübelerin gelecekteki hedeflerini de etkilediğini vurgulayan Yeşil, hazırlık sürecinde kendilerine sürekli yol gösteren öğretmenlerinin desteğinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.