2024-08-11 08:00:55 Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 2 - Gençlerbirliği: 1
Trendyol 1.Lig’in ilk haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Maçtan dakikalar 14. dakikada Kocaelispor atağında Ahmet Sağat’ın düşürülmesi sonrasında ceza sahası çizgisinin önünde kazanılan serbest vuruşta Ahmet Oğuz kaleyi yokladı ancak top kaleci Erhan’ın ellerinde kaldı. 31. dakikada Gençlerbirliği duran top organizasyonuyla golü buldu. Rahman Buğra ile köşe vuruşunu kullanan Gençlerbirliği’nde ön direğe gönderilen Ahmet Sağat’ın kafasından sekti ve altıpasın üzerinde Sami Gökhan’ın önünde kaldı. Karambol içerisinde son vuruşu yapmayı başaran Sami topu filelerle buluşturdu. 0-1