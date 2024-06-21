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Spor
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Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

2024-06-21 14:44:21
Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Rafael Leão Sol Kanat 25 yaş Portekiz / Angola Milan 90.00 mil. €

#1
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Julián Álvarez Santrafor 24 Arjantin Manchester City 90.00 mil. €

#2
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Gavi Merkez Orta Saha 19 İspanya FC Barcelona 90.00 mil. €

#3
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Lamine Yamal Sağ Kanat 16 İspanya Ekvator Ginesi FC Barcelona 90.00 mil. €

#4
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Harry Kane Santrafor 30 İngiltere Bayern Münih 100.00 mil. €

#5
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Victor Osimhen Santrafor 25 Nijerya Napoli 100.00 mil. €

#6
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Aurélien Tchouaméni Ön Libero 24 Fransa Kamerun Real Madrid 100.00 mil. €

#7
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Eduardo Camavinga Merkez Orta Saha 21 Fransa Kongo Real Madrid 100.00 mil. €

#8
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Martin Ødegaard On Numara 25 Norveç Arsenal 110.00 mil.

#9
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Lautaro Martínez Santrafor 26 Arjantin Inter 110.00 mil. €

#10
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Rodrygo Sağ Kanat 23 Brezilya İspanya Real Madrid 110.00 mil. €

#11
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Rodri Ön Libero 27 İspanya Manchester City 120.00 mil. €

#12
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Declan Rice Ön Libero 25 İngiltere İrlanda Arsenal 120.00 mil. €

#13
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Federico Valverde Merkez Orta Saha 25 Uruguay İspanya Real Madrid 120.00 mil. €

#14
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Jamal Musiala On Numara 21 Almanya İngiltere Bayern Münih 120.00 mil. €

#15
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Florian Wirtz On Numara 21 Almanya Bayer Leverkusen 130.00 mil. €

#16
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Bukayo Saka Sağ Kanat 22 İngiltere Nijerya Arsenal 140.00 mil. €

#17
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Phil Foden Sağ Kanat 24 İngiltere Manchester City 150.00 mil. €

#18
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Kylian Mbappé Santrafor 25 Fransa Kamerun Paris Saint-Germain 180.00 mil. €

#19
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Vinicius Junior Sol Kanat 23 Brezilya İspanya Real Madrid 180.00 mil. €

#20
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Erling Haaland Santrafor 23 Norveç Manchester City 180.00 mil. €

#21
Foto - Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!

Jude Bellingham On Numara 20 İngiltere İrlanda Real Madrid 180.00 mil. €

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