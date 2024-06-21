2024-06-21 14:44:21 Transfermarkt dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı!
Rafael Leão Sol Kanat 25 yaş Portekiz / Angola Milan 90.00 mil. €
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Rafael Leão Sol Kanat 25 yaş Portekiz / Angola Milan 90.00 mil. €
Julián Álvarez Santrafor 24 Arjantin Manchester City 90.00 mil. €
Gavi Merkez Orta Saha 19 İspanya FC Barcelona 90.00 mil. €
Lamine Yamal Sağ Kanat 16 İspanya Ekvator Ginesi FC Barcelona 90.00 mil. €
Harry Kane Santrafor 30 İngiltere Bayern Münih 100.00 mil. €
Victor Osimhen Santrafor 25 Nijerya Napoli 100.00 mil. €
Aurélien Tchouaméni Ön Libero 24 Fransa Kamerun Real Madrid 100.00 mil. €
Eduardo Camavinga Merkez Orta Saha 21 Fransa Kongo Real Madrid 100.00 mil. €
Martin Ødegaard On Numara 25 Norveç Arsenal 110.00 mil.
Lautaro Martínez Santrafor 26 Arjantin Inter 110.00 mil. €
Rodrygo Sağ Kanat 23 Brezilya İspanya Real Madrid 110.00 mil. €
Rodri Ön Libero 27 İspanya Manchester City 120.00 mil. €
Declan Rice Ön Libero 25 İngiltere İrlanda Arsenal 120.00 mil. €
Federico Valverde Merkez Orta Saha 25 Uruguay İspanya Real Madrid 120.00 mil. €
Jamal Musiala On Numara 21 Almanya İngiltere Bayern Münih 120.00 mil. €
Florian Wirtz On Numara 21 Almanya Bayer Leverkusen 130.00 mil. €
Bukayo Saka Sağ Kanat 22 İngiltere Nijerya Arsenal 140.00 mil. €
Phil Foden Sağ Kanat 24 İngiltere Manchester City 150.00 mil. €
Kylian Mbappé Santrafor 25 Fransa Kamerun Paris Saint-Germain 180.00 mil. €
Vinicius Junior Sol Kanat 23 Brezilya İspanya Real Madrid 180.00 mil. €
Erling Haaland Santrafor 23 Norveç Manchester City 180.00 mil. €
Jude Bellingham On Numara 20 İngiltere İrlanda Real Madrid 180.00 mil. €
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