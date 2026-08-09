Transfer piyasasını sarsan gelişme: PSG'den Arda Güler'e 115 milyon euro iddiası...
Fransa devi Paris Saint-Germain, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'i kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa devi Paris Saint-Germain, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'i kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.
Fransız ekibinin, 19 yaşındaki genç yetenek için İspanyol devine 115 milyon euroluk dev bir teklif sunduğu iddia edildi.
Transfer piyasasını sarsan gelişme İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Fichajes'te yer alan habere göre; kadrosunu genç ve potansiyelli yıldızlarla yapılandırmayı hedefleyen PSG, Arda Güler'i transfer listesinin en üst sırasına yazdı.
Fransız temsilcisinin, milli futbolcu için Real Madrid'in kapısını 115 milyon euroluk resmi teklifle çaldığı öne sürüldü.
Real Madrid cephesinde ise Arda Güler'in takımdaki geleceği ve bu astronomik teklife verilecek yanıt merakla bekleniyor. Teknik heyetin ve yönetimin geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterdiği milli oyuncu için nasıl bir yol haritası izleyeceği, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.
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