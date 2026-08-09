Transfer piyasasını sarsan gelişme: PSG'den Arda Güler'e 115 milyon euro iddiası...

Real Madrid cephesinde ise Arda Güler'in takımdaki geleceği ve bu astronomik teklife verilecek yanıt merakla bekleniyor. Teknik heyetin ve yönetimin geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterdiği milli oyuncu için nasıl bir yol haritası izleyeceği, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.