Muhtarlık binasını gören şaşkınlık yaşıyor! 850 kilometre uzakta Trabzon’u yaşatıyor

Bunlar hepsi bizim özümüze has olan ve özel tasarımlarımız. Bu bizim muhtarlığımızın içinde olan koltuklarımız bordo mavili. Flamalarımız ve Trabzon'dan başkanımız sağ olsun imzalı forması var. Sadece içerisi değil, dışarıdaki muhtarlık binamızı da bordo mavi renkte boyadık. Bu yıl biraz hakemlere maruz kaldık ve nasipten öte bir şey olmuyor. Bir dahaki sene inşallah Trabzonspor şampiyon olur. Mesela ben bu yıl buradan ta Trabzon'a kar kış demeden Beşiktaş maçına giderken yolda kaldık. Senede üç beş defa Trabzon'un maçına gidecek kadar bizde Trabzon sevgisi var" ifadelerini kullandı.