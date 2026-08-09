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Muhtarlık binasını gören şaşkınlık yaşıyor! 850 kilometre uzakta Trabzon’u yaşatıyor

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Muhtarlık binasını gören şaşkınlık yaşıyor! 850 kilometre uzakta Trabzon’u yaşatıyor

Hatay Kırıkhan'da yaşayan muhtar Şakir Varlıbaş, ailesinden miras kalan Trabzonspor sevgisini görev yaptığı binaya taşıdı.

#1
Foto - Muhtarlık binasını gören şaşkınlık yaşıyor! 850 kilometre uzakta Trabzon’u yaşatıyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dikkat çeken bir Trabzonspor sevgisi yaşatılıyor.

#2
Foto - Muhtarlık binasını gören şaşkınlık yaşıyor! 850 kilometre uzakta Trabzon’u yaşatıyor

Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde yaşayan Şakir Varlıbaş, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar seçildi. Göreve başlamasının ardından ilk olarak muhtarlık binasını yenileyen Varlıbaş, Trabzonspor'a olan sevgisini yansıtmak amacıyla binanın iç ve dış cephesini bordo-mavi renklere boyattı. Muhtarlık binasında kullanılan koltuklardan duvarlara kadar birçok detay Trabzonspor'un renkleriyle tasarlanırken, mahalledeki bazı evler ile okulun dış cephesinde de aynı renkler kullanıldı. Bordo-mavili muhtarlık binası, özellikle Trabzonspor taraftarlarının ve Karadenizlilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

#3
Foto - Muhtarlık binasını gören şaşkınlık yaşıyor! 850 kilometre uzakta Trabzon’u yaşatıyor

Atalarının 1965 yılında Çaykara ilçesinde yaşanan heyelanın ardından Kırıkhan'a yerleştiğini ifade eden muhtar Şakir Varlıbaş, 850 kilometre uzakta Trabzonspor sevgisini yaşattıklarını belirterek, "Boşuna demiyoruz ‘Bize her yer Trabzon' diye. Kırıkhan'a bizim atalarımız 1965 yılında Çaykara'da yaşanan heyelandan sonra yerleşiyor. Burada da Trabzonspor'un sevgisini kuşaklar geçmesine rağmen hala yaşatmaktayız. Ben muhtar olduktan sonra ilk başta yaptığımız restorasyonda muhtarlığımı Karadenizler Mahallesi olduğu için buraya has böyle bordo-mavi ile Trabzonspor'a olan sevgimizi yansıttık. Muhtarlığımızın yanında cami ve okullarımıza da yansıtmaktayız

#4
Foto - Muhtarlık binasını gören şaşkınlık yaşıyor! 850 kilometre uzakta Trabzon’u yaşatıyor

Bazı evlerimiz bordo mavi renkte boyalar olsun, kapıların renkleri olsun, Trabzon'u biraz da olsa burada yaşatmaya çalışıyoruz. Kırıkhan'a dışarıdan gelip muhtarlığımızı görenler Karadenizli, Trabzonlu var diye uğruyorlar. Buraya uğramadan geçmiyorlar. Muhakkak Trabzonlular gelince ya da Karadenizli biri gelince burası ilgisini çekiyor ve uğramak zorunda da kalıyorlar.

#5
Foto - Muhtarlık binasını gören şaşkınlık yaşıyor! 850 kilometre uzakta Trabzon’u yaşatıyor

Bunlar hepsi bizim özümüze has olan ve özel tasarımlarımız. Bu bizim muhtarlığımızın içinde olan koltuklarımız bordo mavili. Flamalarımız ve Trabzon'dan başkanımız sağ olsun imzalı forması var. Sadece içerisi değil, dışarıdaki muhtarlık binamızı da bordo mavi renkte boyadık. Bu yıl biraz hakemlere maruz kaldık ve nasipten öte bir şey olmuyor. Bir dahaki sene inşallah Trabzonspor şampiyon olur. Mesela ben bu yıl buradan ta Trabzon'a kar kış demeden Beşiktaş maçına giderken yolda kaldık. Senede üç beş defa Trabzon'un maçına gidecek kadar bizde Trabzon sevgisi var" ifadelerini kullandı.

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