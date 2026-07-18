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Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

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IHA Giriş Tarihi:

Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

Bolu’da AK Parti’nin bölge toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Yapılan değişikliklerle birlikte anayasa yamalı bohçaya dönüşmüş. Olması gereken kurumlar var, kurallar var, yer almamış. Olmaması gerekenler var, yer almış; bunların örnekleri var. Dolayısıyla bu millet baştan sona yepyeni bir anayasa yapma hakkını artık kullanmalıdır" ifadelerini kullandı

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#1
Foto - Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

Bolu’da AK Parti’nin bölge toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmaları ve ’Terörsüz Türkiye’ hedefine ilişkin önemli mesajlar verdi. Mevcut anayasanın yamalı bohçaya dönüştüğünü vurgulayan Yazıcı, "Bütün bu değişikliklerle birlikte anayasa yamalı bohçaya dönüşmüş. Olması gereken kurumlar var, kurallar var, yer almamış. Olmaması gerekenler var, yer almış; bunların örnekleri var. Dolayısıyla bu millet baştan sona yepyeni bir anayasa yapma hakkını artık kullanmalıdır" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Bolu’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın katılımıyla Abant’ta bir otelde gerçekleştirilen toplantıda İl Başkanları ve Milletvekilleri yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Hayati Yazıcı, Anayasa değişikliği ve terörsüz Türkiye süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

AK Parti’nin, kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir siyasi teşekkül olduğunu belirten Yazıcı, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletimizin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyo-ekonomik engelleri ortadan kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için var olan AK Parti, kurulduğu günden bu yana 25 yıldır sürekli kendini yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi ve yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Bakın dünya bugün çalkantı içerisinde. Bu çalkantının en keskinleri de yanı başımızda; kuzeyimizde, güneyimizde. Ama dünyanın neresinde olursa olsun insan hakkı ihlali niteliği gözlenen eylemlere karşı Türkiye, her uygun platformda ve bunun uygunluğu için de çalışmalar yapmak suretiyle insanlığın vicdanı olmuştur. Çünkü hep şuna inandık; yaşama hakkı Londra’da ne ise Gazze’de de odur. Yani Londra’dakilerin yaşama hakkı var da Gazze’dekilerin yok mu. Böyle bir şey olabilir mi. Ve bu değerleri, uluslararası her platformda dile getiren, vurgu yapan tek ülke, tek lider var. O ülke Türkiye’dir, o lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

#4
Foto - Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

Konuşmasında 1982 Anayasası’nın baskıcı ruhuna ve günümüzdeki yetersizliğine geniş yer ayıran Yazıcı, darbe anayasasının halk oylamasına sunulduğu dönemde oy kullanmayanlara yönelik getirilen kısıtlamaları hatırlattı. Anayasanın bugüne kadar 19 kez değiştirildiğini hatırlatan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: "Hatta 82 Anayasası’nın geçici maddeleri arasında 16. madde var. 16. maddede şöyle bir hüküm var: ‘Bu anayasanın halk oylamasına sunulduğunda oylamaya mazeretsiz katılmayan vatandaşlar, anayasa oylamasını referandumu takip eden seçimlerde, yerel ve genel seçimlerde oy kullanamaz, aday olamazlar’ diye aba altından sopa gösterilmiş. Yani zorlanmış millet. Hak yoksunluğuyla zorlanmış. Böylesi bir anayasa. Ve bu anayasa 19 defa değişiklik yapılmış. En önemli değişikliği de bildiğiniz gibi 15 Temmuz o gaddar, alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı olarak nitelediğimiz ittifak öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya da başkanlık modelini inşa etmiş, yürürlüğe koymuşuz.

#5
Foto - Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

Bütün bu değişikliklerle birlikte anayasa yamalı bohçaya dönüşmüş. Olması gereken kurumlar var, kurallar var, yer almamış. Olmaması gerekenler var, yer almış; bunların örnekleri var. Dolayısıyla bu millet baştan sona yepyeni bir anayasa yapma hakkını artık kullanmalıdır. Böyle düşünüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor ve elbette ki Türkiye yeni bir anayasayı, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına, referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. Millet sonuçta karar verecek. İnşallah bunu da hedefimize ulaştırırız. Ve ulaştırmamız gerekir diye düşünüyorum."

#6
Foto - Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

Türkiye’nin gündemindeki en önemli maddelerden birinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu vurgulayan Hayati Yazıcı, ülkenin en büyük gücünün birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu dile getirdi. Yazıcı, terörle mücadele ve çözüm sürecine dair yasal düzenleme sinyalleri vererek, "Değerli arkadaşlar, sorunlarımız yok değil, sorunlarımız var. Türkiye’nin bugün gündemde yer alan en önemli maddelerden bir tanesi, konulardan bir tanesi terörsüz Türkiye’dir. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, bütünlüğümüzdür, kardeşliğimizdir. Bunu ölçecek hiçbir değer yoktur. Bunun kıymeti, değeri ölçülemeyecek büyüklükte ve önemdedir. Dolayısıyla bu konuda da Cumhur İttifakı olarak gerekli açıklamalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Yol yürüyüşümüz devam ediyor. Şimdi bununla alakalı işte bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak, onun çalışması sürdürülüyor. Ve elbette ki bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye’nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararı olan ne ise inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye’yi bu illetten kurtaracağız" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

HALA XWLIM ADALETSIZ TARGI, INSANA SAYGISIZ VERGI BUROKRASISI VS "MEMURLARA-GAKIMLERE DOKUNULSUN, CEBINDEN TAZMINAT ODEMEDIKCE KAFA DEGISMEDIKCE YENI A.YASA SAPKASI FAYDA ETMEZ!!!!"

Sadede zalimker ve mazlumlar ve tarihler degisir ADALETSIZ DUZEN SURUP GIDER, GIDIYOR ZATEN!!!!

Mustafa

Millet öncelik olarak ekonomiyi düzeltmenizi istiyor. Zamlardan bıktı millet
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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