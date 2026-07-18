Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

Türkiye’nin gündemindeki en önemli maddelerden birinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu vurgulayan Hayati Yazıcı, ülkenin en büyük gücünün birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu dile getirdi. Yazıcı, terörle mücadele ve çözüm sürecine dair yasal düzenleme sinyalleri vererek, "Değerli arkadaşlar, sorunlarımız yok değil, sorunlarımız var. Türkiye’nin bugün gündemde yer alan en önemli maddelerden bir tanesi, konulardan bir tanesi terörsüz Türkiye’dir. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, bütünlüğümüzdür, kardeşliğimizdir. Bunu ölçecek hiçbir değer yoktur. Bunun kıymeti, değeri ölçülemeyecek büyüklükte ve önemdedir. Dolayısıyla bu konuda da Cumhur İttifakı olarak gerekli açıklamalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Yol yürüyüşümüz devam ediyor. Şimdi bununla alakalı işte bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak, onun çalışması sürdürülüyor. Ve elbette ki bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye’nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararı olan ne ise inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye’yi bu illetten kurtaracağız" ifadelerine yer verdi.