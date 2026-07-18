Yazıcı'dan yeni anayasa çağrısı Bu yamalı bohçadan artık kurtulalım

AK Parti’nin, kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir siyasi teşekkül olduğunu belirten Yazıcı, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletimizin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyo-ekonomik engelleri ortadan kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için var olan AK Parti, kurulduğu günden bu yana 25 yıldır sürekli kendini yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi ve yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Bakın dünya bugün çalkantı içerisinde. Bu çalkantının en keskinleri de yanı başımızda; kuzeyimizde, güneyimizde. Ama dünyanın neresinde olursa olsun insan hakkı ihlali niteliği gözlenen eylemlere karşı Türkiye, her uygun platformda ve bunun uygunluğu için de çalışmalar yapmak suretiyle insanlığın vicdanı olmuştur. Çünkü hep şuna inandık; yaşama hakkı Londra’da ne ise Gazze’de de odur. Yani Londra’dakilerin yaşama hakkı var da Gazze’dekilerin yok mu. Böyle bir şey olabilir mi. Ve bu değerleri, uluslararası her platformda dile getiren, vurgu yapan tek ülke, tek lider var. O ülke Türkiye’dir, o lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.