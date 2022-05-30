2022-05-30 10:13:58 Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik! 1 Haziran tarihinden itibaren başlıyor
Trafik sigortası hakkında aramalar hız kazandı. Haziran ayında yeni bir uygulamaya geçiliyor. Yeni düzenleme iki etaplı olacak. Birinci etabı, 1 Haziran'dan itibaren fiyatlar, ikincisi de 1 Temmuz'dan itibaren trafik sigortasının teminatları artıyor. Trafik sigortasında uygulanacak tavan primini; illere, araç gruplarına, sürücünün hasar geçmişine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yani kamu belirleyip, yayınlıyor. Peki, Trafik sigortasına kaç TL zam geldi? 1 Haziran Trafik sigortası uygulaması kapsamı nedir? İşte merak edilenler...