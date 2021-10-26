Trafik sigortası primleri ne kadar? Trafik sigortası arttı mı?

Dolayısıyla trafik sigortasının kaskodan pahalı olması çok normal. Buna rağmen verilen teminat limitleri ile karşılaştırıldığında trafik sigortasının fiyatı çok ucuz denebilir. Sigorta şirketlerinin, trafik kazalarındaki tedavi masraflarını ödeme sorumluluğu ortadan kalktı; tüm tedavi masraflarını Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) karşılıyor. Sigorta şirketleri de trafik sigortasından topladıkları primlerin yüzde 10’unu SGK’ya aktarıyor.” 2021 yılı araç gruplarına ve illere göre Trafik sigortası fiyatları belli oldu. Buna göre otomobillerde en yüksek prim 4 bin 65 lira, en düşük prim ise 327 lira. 2021’de Sigorta şirketlerinin trafik sigortasında uygulayacakları fiyat artış oranı da belli oldu. Şirketler, 2021 Ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 artıracaklar.