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Ekonomi
6
Trafik sigortası primleri ne kadar? Trafik sigortası arttı mı?

2021-10-26 10:39:50
Trafik sigortası primleri ne kadar? Trafik sigortası arttı mı?

Trafik sigortası fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. 2022’nin başından itibaren vefat, sakatlık, sağlık ve maddi teminat limitleri artırıldı. Trafik sigortanın teminat limitlerinni artırılması sonrası araç sahipleri de teminat limitlerinin artması sonrası trafik sigortası fiyatları da arttı mı? Trafik sigortası fiyatı kaç para? sorularını haklı olarak sormaya başladı. İşte trafik sigortası fiyatları ile trafik sigortası son dakika gelişmeleri.

#1
Foto - Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı. Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54,000 TL ve 108,000 TL olarak uygulanacak. Trafik sigortanın teminat limitlerinin artırılaması sonrası araç sahipleri trafik sigortası fiyatlarında da artışın olup olmadığı merak ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı. Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54,000 TL ve 108,000 TL olarak uygulanacak. Trafik sigortanın teminat limitlerinin artırılaması sonrası araç sahipleri trafik sigortası fiyatlarında da artışın olup olmadığı merak ediyor.

#2
Foto - Yeni düzenleme 2022’nin başından itibaren geçerli olacak. Değişiklikle trafik sigortasından ödenen hem maddi hem de bedeni tazminatlar artırıldı. Peki, trafik sigortasında neler değişti ve bu değişiklik sigortanın fiyatına yansıyacak mı? Hürriyet yazarı Noyan Doğan, trafik sigortasına ilişkin önemli bilgileri köşesinde yazdı. İşte o yazının bazı bölümleri:

Yeni düzenleme 2022’nin başından itibaren geçerli olacak. Değişiklikle trafik sigortasından ödenen hem maddi hem de bedeni tazminatlar artırıldı. Peki, trafik sigortasında neler değişti ve bu değişiklik sigortanın fiyatına yansıyacak mı? Hürriyet yazarı Noyan Doğan, trafik sigortasına ilişkin önemli bilgileri köşesinde yazdı. İşte o yazının bazı bölümleri:

#3
Foto - “Trafik sigortasında primleri devlet belirliyor, sigortacılar da kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyor. Sigorta şirketlerinin her ay trafik sigortası primlerini yüzde bir artırma hakkı bulunuyor. Bunun dışında bir fiyat değişikliği yok ve teminatların artması ile sigortanın fiyatı da artmayacak. Trafik sigortasının daha pahalı olması gerekiyor, çünkü sorumluluk sigortası.

“Trafik sigortasında primleri devlet belirliyor, sigortacılar da kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyor. Sigorta şirketlerinin her ay trafik sigortası primlerini yüzde bir artırma hakkı bulunuyor. Bunun dışında bir fiyat değişikliği yok ve teminatların artması ile sigortanın fiyatı da artmayacak. Trafik sigortasının daha pahalı olması gerekiyor, çünkü sorumluluk sigortası.

#4
Foto - Trafikte birilerinin ölümüne neden olursanız 2022’den itibaren kişi başına 500 bin lira, kaza başına 2 milyon 500 bin lira sigortadan vefat tazminatı ödenecek. Kaskoda ise sadece kişinin kendi aracına gelecek maddi zarar ödeniyor. Birinde, trafikte ölümüne neden olduğunuz kişilerin geride kalanlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödeniyor, diğerinde sadece maddi zarar karşılanıyor.

Trafikte birilerinin ölümüne neden olursanız 2022’den itibaren kişi başına 500 bin lira, kaza başına 2 milyon 500 bin lira sigortadan vefat tazminatı ödenecek. Kaskoda ise sadece kişinin kendi aracına gelecek maddi zarar ödeniyor. Birinde, trafikte ölümüne neden olduğunuz kişilerin geride kalanlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödeniyor, diğerinde sadece maddi zarar karşılanıyor.

#5
Foto - Dolayısıyla trafik sigortasının kaskodan pahalı olması çok normal. Buna rağmen verilen teminat limitleri ile karşılaştırıldığında trafik sigortasının fiyatı çok ucuz denebilir. Sigorta şirketlerinin, trafik kazalarındaki tedavi masraflarını ödeme sorumluluğu ortadan kalktı; tüm tedavi masraflarını Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) karşılıyor. Sigorta şirketleri de trafik sigortasından topladıkları primlerin yüzde 10’unu SGK’ya aktarıyor.” 2021 yılı araç gruplarına ve illere göre Trafik sigortası fiyatları belli oldu. Buna göre otomobillerde en yüksek prim 4 bin 65 lira, en düşük prim ise 327 lira. 2021’de Sigorta şirketlerinin trafik sigortasında uygulayacakları fiyat artış oranı da belli oldu. Şirketler, 2021 Ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 artıracaklar.

Dolayısıyla trafik sigortasının kaskodan pahalı olması çok normal. Buna rağmen verilen teminat limitleri ile karşılaştırıldığında trafik sigortasının fiyatı çok ucuz denebilir. Sigorta şirketlerinin, trafik kazalarındaki tedavi masraflarını ödeme sorumluluğu ortadan kalktı; tüm tedavi masraflarını Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) karşılıyor. Sigorta şirketleri de trafik sigortasından topladıkları primlerin yüzde 10’unu SGK’ya aktarıyor.” 2021 yılı araç gruplarına ve illere göre Trafik sigortası fiyatları belli oldu. Buna göre otomobillerde en yüksek prim 4 bin 65 lira, en düşük prim ise 327 lira. 2021’de Sigorta şirketlerinin trafik sigortasında uygulayacakları fiyat artış oranı da belli oldu. Şirketler, 2021 Ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 artıracaklar.

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