2021-10-26 10:39:50 Trafik sigortası primleri ne kadar? Trafik sigortası arttı mı?
Trafik sigortası fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. 2022’nin başından itibaren vefat, sakatlık, sağlık ve maddi teminat limitleri artırıldı. Trafik sigortanın teminat limitlerinni artırılması sonrası araç sahipleri de teminat limitlerinin artması sonrası trafik sigortası fiyatları da arttı mı? Trafik sigortası fiyatı kaç para? sorularını haklı olarak sormaya başladı. İşte trafik sigortası fiyatları ile trafik sigortası son dakika gelişmeleri.