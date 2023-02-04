2023-02-04 17:16:42 Trabzonspor, İstanbul'a geldi
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
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Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.
Kafilede sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik, yer almadı.
Bordo-mavili kafilede, şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Jean Philippe Gbamin, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Montasser Lahtimi, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez ve Naci Ünüvar
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