Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya dalan taraftarlarla ilgili yeni gelişme

Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken H.Ç. (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak Trabzonsporlu taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı. Gözaltına alınan 12 taraftarın 2 gün süren sorgularının ardından bugün 7’si sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi.