  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Amerika duyurdu: NATO Genel Sekreteri Rutte ile Trump görüştü! hedefte Grönland var! Ortam gergin Karla gelen görsel şölen! Tarihi yapılar göz kamaştırdı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı: Hastaneye kaldırılanlar var 1 gecede dudak kuruluğuna çözüm! Yapmayan tam manasıyla bin pişman: B1,B2 ve B3 sorunu olabilir İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz Amerikalılar duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 TB3 ve Anka Siha alacaklar
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı: Hastaneye kaldırılanlar var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı: Hastaneye kaldırılanlar var

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası bazı taraftarlar hastaneye kaldırıldı.

Foto - Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı: Hastaneye kaldırılanlar var

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Mücadeleye maçın sonunda stat dışında çıkan olaylar damga vurdu. Mücadele sonrası stadyum çevresinde oldukça gergin anlar yaşandı.

Foto - Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı: Hastaneye kaldırılanlar var

Kocaelisporlu bir grup taraftar, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı girişiminde bulundu.

Foto - Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı: Hastaneye kaldırılanlar var

Yaşanan saldırı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'ın koruma ekibi saldırganları etkisiz hale getirdi. Ertuğrul Doğan'ın aracının etrafına çevik kuvvet ekipleri tarafından güvenlik koridoru oluşturuldu.

Foto - Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı: Hastaneye kaldırılanlar var

Çıkan arbede sırasında bazı saldırganlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.

