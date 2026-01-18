Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı: Hastaneye kaldırılanlar var
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası bazı taraftarlar hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası bazı taraftarlar hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Mücadeleye maçın sonunda stat dışında çıkan olaylar damga vurdu. Mücadele sonrası stadyum çevresinde oldukça gergin anlar yaşandı.
Kocaelisporlu bir grup taraftar, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı girişiminde bulundu.
Yaşanan saldırı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'ın koruma ekibi saldırganları etkisiz hale getirdi. Ertuğrul Doğan'ın aracının etrafına çevik kuvvet ekipleri tarafından güvenlik koridoru oluşturuldu.
Çıkan arbede sırasında bazı saldırganlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23