Rusya'dan alımı durduruldu: Çok pahalı

Çin’de elektrik fiyatları uzun süredir neredeyse sabit seyrediyor ve şu anda 1 MWh için yaklaşık 350 yuan seviyesinde bulunuyor. Bu tutar yaklaşık 49 dolar ya da 3 bin 900 rubleye denk geliyor. Buna karşılık Uzak Doğu’da ocak ayı itibarıyla tek tarifeli elektrik fiyatının 1 MWh başına yaklaşık 4 bin 300 ruble, yani 54 dolar düzeyine çıktığı belirtiliyor. Bu rakam, geçen yılın başına kıyasla yaklaşık yüzde 42’lik bir artış anlamına geliyor.