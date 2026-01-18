  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Petrol fışkıran son tesisti: Geri alındı
Giriş Tarihi:

Petrol fışkıran son tesisti: Geri alındı

Petrol fışkıran Sevra Petrol Sahası düşman işgalinden kurtarıldı ve asıl sahibine geçti. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Petrol fışkıran son tesisti: Geri alındı

Suriye ordusu Rakka kırsalındaki Sevra Petrol Sahası'nın kontrolünü sağladı.

#2
Foto - Petrol fışkıran son tesisti: Geri alındı

Suriye’nin güneydoğusunda yer alan Deyrizor ilindeki aşiret mensupları ise, sabah saatlerinde Fırat Nehri’ni geçerek terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına aldı.

#3
Foto - Petrol fışkıran son tesisti: Geri alındı

İlin tamamını örgütten kurtaran aşiret mensupları, Suriye’nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası’nın bulunduğu bölgeyi de terör örgütü YPG/SDG’den kurtardı.

#4
Foto - Petrol fışkıran son tesisti: Geri alındı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

#5
Foto - Petrol fışkıran son tesisti: Geri alındı

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

#6
Foto - Petrol fışkıran son tesisti: Geri alındı

Anlaşmanın 4'üncü maddesine göre ise Suriye hükümeti, kaynakların Suriye devletine dönmesini sağlamak için Suriye güvenlik güçleri tarafından korunması suretiyle bölgedeki tüm sınır geçişlerinin, petrol ve doğal gaz alanlarının kontrolünü ele alacak.

