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Tosya pirincinin zorlu serüveni

2023-05-17 16:38:46
Tosya pirincinin zorlu serüveni

Lezzetiyle adından söz ettiren Tosya pirincinin zorlu ekim mesaisi başladı.

#1
Foto - Tosya pirincinin zorlu serüveni

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetiştirilen, coğrafi işaret tecil belgeli Tosya pirinci için çiftçilerin zorlu çeltik ekim mesaisi başladı. 8 bin dönüm alanda yetiştirilmesi beklenen çeltikten yüksek verim alınması hedefleniyor.

#2
Foto - Tosya pirincinin zorlu serüveni

Türkiye'de pirinç denilince ilk akla gelen ve Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilçenin ekonomi lokomotifi olan coğrafi işaret tescil belgeli Tosya pirinci toprakla buluşuyor. Tosya pirincinin 120 gün sürecek maratonu, ekim hazırlıkları ile başladı. Ekim sezonunun başlangıcında işlenen toprak su ile buluşturuluyor.

#3
Foto - Tosya pirincinin zorlu serüveni

İlçeye bağlı Akbük köyü ve Aşağıdikmen köyünde pirinç ekim hazırlıklarına başlayan çiftçiler toprağın sürülmesinin ardından su tutma işlemi için çalışmalarına devam ediyor. İşlenen topraklarına Devrez Çayı'nın suyunu aktarmaya çalışan çiftçiler, su tutan tarlaları da tohumla buluşturuyor. Tarlalarını tesviye yaparak ekime hazır hale getiren çiftçiler, tohumları nemli ortamda kökleşmeye bırakarak gerekli olgunluğa ulaşmasını bekleyecek.

#4
Foto - Tosya pirincinin zorlu serüveni

İlçede yaklaşık 8 bin dönüm arazide ekim yapılmasını beklediklerini belirten Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, "Çeltik sezonu başladı. Biz de 'keşan' yapmaya başladık. Çeltik ekiminin hazırlıklarını yapıyoruz. Bugünkü yaptığımız işlem keşan işlemi, yani tarlanın düzlenmesi. Keşanın anlamı toprağın tesviyesinin yapılarak düzlenmesi ve aynı oranda su tutmasıdır. Bundan sonraki aşama tohum aşaması. İnşallah köklenmeye bıraktığımız tohumu atacağız. Üçüncü aşaması ise ilaçlama aşaması, yabancı otlara karşı ilaçlama yapacağız. 10 gün geçtikten sonra gübre vereceğiz. Daha sonra ise sulamalarına devam edeceğiz. Sezonunu, hasat dönemini bekleyeceğiz. İnşallah hasat dönemi Eylül'ün 20'si gibi başlar. Çiftçilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi geçirmesini diliyorum" dedi.

#5
Foto - Tosya pirincinin zorlu serüveni

Bizim arazimizde tohum çeşitliliği var. Yerel çeşidimiz 'sarıkılçık' ve 'yaşar' çeşidi yetiştiriliyor. Yaşar çeşidi bizim burada oluyor ama sarıkılçık çeşidi ise üst kodlarda oluyor. Suluca ve Akbük köylerimiz tarafında oluyor. Bu yıl 'efe' ve 'yatkın' çeşitlerini de ekiyoruz. Beklediğimiz verimi alabilirsek bu çeşitlerin ekimine devam edeceğiz. Bu yıl ekim alanımızı 8 bin dönüm olacağını tahmin ediyoruz. Beyanlar devam ediyor, ekim ruhsatları devam ediyor. Bu yıl Tosya Kaymakamlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Tosya Ziraat Odası İşbirliğinde toplam 55 ton 'efe' ve 'yatkın' çeşidi çeltik tohumu dağıttık. Kaymakamımız Suat Hatam'a, Belediye başkanımız Volkan Kavaklıgil'e ve İlçe Tarım Orman Müdürümüz Ali Çakar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bereketli bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum” diye konuştu.

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