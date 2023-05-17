Tosya pirincinin zorlu serüveni

Bizim arazimizde tohum çeşitliliği var. Yerel çeşidimiz 'sarıkılçık' ve 'yaşar' çeşidi yetiştiriliyor. Yaşar çeşidi bizim burada oluyor ama sarıkılçık çeşidi ise üst kodlarda oluyor. Suluca ve Akbük köylerimiz tarafında oluyor. Bu yıl 'efe' ve 'yatkın' çeşitlerini de ekiyoruz. Beklediğimiz verimi alabilirsek bu çeşitlerin ekimine devam edeceğiz. Bu yıl ekim alanımızı 8 bin dönüm olacağını tahmin ediyoruz. Beyanlar devam ediyor, ekim ruhsatları devam ediyor. Bu yıl Tosya Kaymakamlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Tosya Ziraat Odası İşbirliğinde toplam 55 ton 'efe' ve 'yatkın' çeşidi çeltik tohumu dağıttık. Kaymakamımız Suat Hatam'a, Belediye başkanımız Volkan Kavaklıgil'e ve İlçe Tarım Orman Müdürümüz Ali Çakar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bereketli bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum” diye konuştu.