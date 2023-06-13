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Yaşam
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Tortum Şelalesi'nin güvenliği ondan soruluyor

2023-06-13 16:10:11
Tortum Şelalesi'nin güvenliği ondan soruluyor

Tortum Şelalesi'nin güvenliğinden K9 Duman sorumlu...

#1
Foto - Tortum Şelalesi'nin güvenliği ondan soruluyor

Görevinden emekli olup sonrasında Tortum Şelalesi işletmecisine hediye edilen 9 yaşındaki kurt köpeği, gündüz çocukların oyuncağıyken, gece şelalenin bekçisi olmaya devam ediyor.

#2
Foto - Tortum Şelalesi'nin güvenliği ondan soruluyor

Tortum Şelalesi'nin maskotu haline gelen Duman özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Dumanı seven çocuklar, resim çekilmeyi de ihmal etmiyor.

#3
Foto - Tortum Şelalesi'nin güvenliği ondan soruluyor

Şelale işletmecisi Şaban Ata, “Emniyetten emekli olan köpeği oğluma hediye ettiler. Bu köpeğimiz gündüz gelen çoluk çocuğun oyuncağı haline geldi. Herkes bunu seviyor, fotoğraf çekiliyorlar. Gece de şelalenin güvenliğini sağlıyor, görevine devam ediyor” dedi.

#4
Foto - Tortum Şelalesi'nin güvenliği ondan soruluyor

#5
Foto - Tortum Şelalesi'nin güvenliği ondan soruluyor

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