2023-06-13 16:10:11 Tortum Şelalesi'nin güvenliği ondan soruluyor
Tortum Şelalesi'nin güvenliğinden K9 Duman sorumlu...
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Tortum Şelalesi'nin güvenliğinden K9 Duman sorumlu...
Görevinden emekli olup sonrasında Tortum Şelalesi işletmecisine hediye edilen 9 yaşındaki kurt köpeği, gündüz çocukların oyuncağıyken, gece şelalenin bekçisi olmaya devam ediyor.
Tortum Şelalesi'nin maskotu haline gelen Duman özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Dumanı seven çocuklar, resim çekilmeyi de ihmal etmiyor.
Şelale işletmecisi Şaban Ata, “Emniyetten emekli olan köpeği oğluma hediye ettiler. Bu köpeğimiz gündüz gelen çoluk çocuğun oyuncağı haline geldi. Herkes bunu seviyor, fotoğraf çekiliyorlar. Gece de şelalenin güvenliğini sağlıyor, görevine devam ediyor” dedi.
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