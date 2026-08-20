Torreira sonrası bu da neyin nesi: Sende mi Lemina? Galatasaray'da neler oluyor?
Galatasaray'da yaprak dökümü başladı. Lucas Torreira için çıkan ayrılık iddialarının ardından Mario Lemina için de ayrılık sesleri yükseldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da yaprak dökümü başladı. Lucas Torreira için çıkan ayrılık iddialarının ardından Mario Lemina için de ayrılık sesleri yükseldi.
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da yeni transferler kadar gidecek olan oyuncular da belli oluyor. Sarı-kırmızılı kulüpte yakın zamanda sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina için ayrılık iddiası gündeme geldi.
Mario Lemina, Suudi Arabistan kulübü Al Shabab'ın senelik 7 milyon euro maaş içeren astronomik teklifi sonrası takımdan ayrılma noktasına geldi. İddialara göre Suudi Arabistan'dan gelen teklif oyuncunun kafasını karıştırdı. Suudi basınında çıkan iddialara göre 32 yaşındaki Lemina, kişisel şartlarda Al Shabab kulübüyle prensipte el sıkıştı.
Galatasaray'dan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Mario Lemina'nın kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
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