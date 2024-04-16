Toroslardan kartpostallık manzara

Yolların açıldığı ilk günün sonrasında yoğun talep olduğunu belirten yayla sakinlerinden Emre Deveci, “Eğrigöl Yaylası'ndayız, burada ev sahibiyiz. Yolların açıldığını duyduk ve yaylamıza geldik. Tabii ki Gündoğmuş tarafından ve Payalar Yaylası tarafından birkaç yerde arazi aracınız yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz, yani ulaşım sağlayamazsınız. Ama şu an Akdam Yaylası tarafından yollar açık. Bozkır ve Hadim ilçeleri tarafından gelmek isteyenler Akdam Yaylası güzergahını kullanarak normal arabasıyla gelebilir.