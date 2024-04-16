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Toroslardan kartpostallık manzara

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Toroslardan kartpostallık manzara

2024-04-16 18:02:45
Toroslardan kartpostallık manzara

Torosların zirvelerinde yer alan Güzelbağ Yaylası'nda bulunan Eğrigöl, görenleri hayran bırakıyor.

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Foto - Toroslardan kartpostallık manzara

Antalya ve Konya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerindeki Taşeli Platosu'nda yer alan Eğrigöl, tabii güzellikleriyle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Toroslardan kartpostallık manzara

Toroslar'ın en yüksek zirvelerinden Geyik Dağları'nın eteğinde 2 bin 100 metre rakımda bulunan Eğrigöl, bitki çeşitliliği, farklı renklerdeki çiğdemler ve endemik bitkileriyle dikkati çekerken, yaylacılar, doğa ve fotoğraf tutkunları ile kampçıları misafir ediyor.

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Foto - Toroslardan kartpostallık manzara

Eğrigöl'ün ulaşım yolunun açılması ile yayla sakinleri ve bölgedeki doğaseverler, çevresinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı Konya'nın Bozkır ve Hadim ilçeleri istikametinden de ulaşım sağlayarak bölgeyi ziyaret edebiliyor.

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Foto - Toroslardan kartpostallık manzara

Yolların açıldığı ilk günün sonrasında yoğun talep olduğunu belirten yayla sakinlerinden Emre Deveci, “Eğrigöl Yaylası'ndayız, burada ev sahibiyiz. Yolların açıldığını duyduk ve yaylamıza geldik. Tabii ki Gündoğmuş tarafından ve Payalar Yaylası tarafından birkaç yerde arazi aracınız yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz, yani ulaşım sağlayamazsınız. Ama şu an Akdam Yaylası tarafından yollar açık. Bozkır ve Hadim ilçeleri tarafından gelmek isteyenler Akdam Yaylası güzergahını kullanarak normal arabasıyla gelebilir.

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Foto - Toroslardan kartpostallık manzara

Eğrigöl'ümüz çok güzeldir ve şu an karların kalktığı alanlarda çiğdem ve benzeri çiçekler açıyor. İnsanlar bölgedeki bu güzellikleri görebilmek için şu an yoğun bir talep gösteriyor. İnsanlar çoluğuyla çocuğuyla herkes toplanmış gelmiş. Eğrigöl'ün seveni çok olduğu için, geleni gideni eksik olmuyor.

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Foto - Toroslardan kartpostallık manzara

Yaz akşamlarının güzelliğini buradaki herkes biliyor. Annem olsun, babam olsun burada sabit olarak duruyor ve bizler de işten fırsat bulabilirsek kafa dinlemeye geliyoruz. Buraya gelenlerin de amacı bu aslında. Çadır kuranlar, burada kafa dinlemek ve stres atmak amacındalar” dedi.

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