2024-07-01 09:30:51 Torbalı'da patlamanın olduğu bölgede hasar tespit çalışmaları başladı
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği 63 kişinin de yaralandığı patlamanın yaşandığı yerde hasar tespit çalışmaları başladı. İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda saat 14.45’te patlama meydana gelmişti. Sanayi tipi tüpün patlaması sonrası hem restoran hem de sokak adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.