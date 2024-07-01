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Torbalı'da patlamanın olduğu bölgede hasar tespit çalışmaları başladı

2024-07-01 09:30:51
Torbalı'da patlamanın olduğu bölgede hasar tespit çalışmaları başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği 63 kişinin de yaralandığı patlamanın yaşandığı yerde hasar tespit çalışmaları başladı. İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda saat 14.45’te patlama meydana gelmişti. Sanayi tipi tüpün patlaması sonrası hem restoran hem de sokak adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Foto - Torbalı'da patlamanın olduğu bölgede hasar tespit çalışmaları başladı

Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı olduğu tespit edilen çok sayıda vatandaş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik kamerasına da yansıyan patlamada yaralı sayısı 63’ü, hayatını kaybedenlerin ise sayısı ise 5’e çıkmıştı. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) yaşamlarını kaybettiği öğrenilirken, kardeşlerden Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz'ın olay esnasında restoranda bulundukları Torbalı Devlet Hastanesi morguna gelen yakınları tarafından ifade edildi.

#2
Foto - Torbalı'da patlamanın olduğu bölgede hasar tespit çalışmaları başladı

Restoranda bulunan sanayi tipi tüplere ve iş yerindeki ocağa incelenmek üzere jandarma tarafından el konulduğu öğrenildi. 2 gözaltı Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sanayi tüpünü değiştirdiği öne sürülen tüpçü M.K. dün gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan işletme sahibi G.K. de Menderes ilçesinde gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

#3
Foto - Torbalı'da patlamanın olduğu bölgede hasar tespit çalışmaları başladı

Hasar tespit çalışmaları başladı Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler tarafından bölgede incelemeler yapılarak zarar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından da bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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