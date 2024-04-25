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Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

2024-04-25 17:06:27
Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

Ordulu çift, hibe desteği alarak kurdukları çilek serasında yıllık 100 tona kadar üretim hedefliyor.

#1
Foto - Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

Ordu’da, aldıkları hibe desteği ile 6 dönümlük serada topraksız tarım uygulaması ile çilek üretimine başlayan çift, yıllık yaklaşık 5 milyon TL kazanmayı hedefliyor.

#2
Foto - Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

Fatsa ilçesinde yaşayan Özge Arslan ve eşi Uğur Arslan, topraksız tarım ile çilek üretimi yapmaya karar verdi. 2021 yılında aldıkları hibe desteği ile seralarını kuran çift, yaklaşık 10 dönümlük arsa üzerine 6 dönüm çilek serası kurdu. Burada 110 bin fideden yıllık 80-100 ton arası üretim yapan çift, yıllık 5 milyon TL kazanmayı hedefliyor.

#3
Foto - Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

Üniversitenin çocuk gelişimi bölümünden mezun olan yaşındaki Özge Arslan, topraksız tarım uygulaması ile verimin 5 katı arttığını belirterek, “Öğretmenliğe hiç başlamadan ticarete başladım, öncesinde farklı sektörlerde de çalıştık, şuanda çilek üretimi yapıyoruz. Topraksız tarım olduğu için herkes su kültürüyle üretim yaptığımızı zannediyor ancak Hindistan cevizi kabuğu içerisinde yetiştiriyoruz.

#4
Foto - Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

Toprakta olmayan bütün değerlerin tamamını biz veriyoruz ancak kesinlikle hormon ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) yok. Toprağa göre daha hijyenik ve verim olarak 3-5 kat arası daha verimli. Burası 6 dönümlük sera ancak 30 dönüm toprak üretimine tekabül ediyor” diye konuştu.

#5
Foto - Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

Serada bulunan 110 bin fidede yıllık 80-100 ton ürün ile yıllık 5 milyon TL getiri beklediklerini söyleyen Özge Arslan, “Getirisinden memnunuz, 2 yıl önce 7 milyon liraya kuruldu, şu an maliyetler arttı ancak bu süre zarfından kendini amorti etti. Zaten kırsal kalkınma projesinden de destek almıştık. İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal Yılmaz’ın da bizlere çok desteği oldu. İlk yıl 3 milyon TL gibi bir getirisi oldu, bu yıl 5 milyon kadar bir gelir bekliyoruz. Sektör açık, bu kalitede çilek Antalya’da ihracata gidiyor, biz burada iç piyasada satıyoruz. İlerleyen günlerden Karadeniz Bölgesi’nin tamamına yaymayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

Uğur Arslan ise eşinin fikri ile topraksız tarım sistemiyle çilek üretimi yapmaya başladıklarını ve başarılı olduklarını dile getirerek, bu tür hibe desteklerinin insanları teşvik ettiğini ve üretime katkı sağladığını söyledi.

#7
Foto - Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

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