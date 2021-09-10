2021-09-10 11:04:01 Toprak altındaki askeri garnizon gün yüzüne çıkarılıyor
Koçarlı'ya 30 kilometre uzaklıkta Mersinbelen Mahallesi yakınlarında dağlık alanda bulunan 2 bin 300 yıllık Amyzon Antik Kenti'nde incelemelerde bulunuldu. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı AK Parti'li Nedim Kaplan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ve bölgedeki mahalle muhtarları, M.Ö. 300 yılında yapıldığı değerlendirilen ve bölgenin savunmasının yapıldığı askeri garnizon olarak bilinen Amyzon Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bölgede yapılan incelemelerden sonra yapılacak proje ile ilerleyen yıllarda kazı çalışmalarının başlamasının sağlanacağı bildirildi. Restorasyon ve temizlik çalışması sonrası ise bölgenin Koçarlı kültür turizmine açılması planlandığı kaydedildi.