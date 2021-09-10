Toprak altındaki askeri garnizon gün yüzüne çıkarılıyor

'BİR İLK OLACAK' Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız da "Burada şu ana kadar arkeolojik bir kazı çalışması yürütülmedi. Bölgemizde de bir garnizon kenti ile ilgili bir kazı çalışması olmadı. Müze müdürlüğü olarak önümüzdeki yıllarda Amyzon Antik Kenti'ni arkeolojik bir kazı alanına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu da bir ilk olacak. M.Ö. 300 yıllardan M.S. ise 2'nci yüzyıla kadar kesintisiz hüküm görmüş bir antik kentimiz. Antik kentin amacı askeri garnizon olarak kullanılmasıydı. Buranın amacı bölgedeki antik kentlerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olması. Bu alanda çok sayıda hangarlar var. Bu hangarlar da mühimmat depoları ve askeri amaçlı kullanılmış" dedi.