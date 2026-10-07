Rakam değil, bin 628 hayat! Yollarda 9 ayda ağır bilanço

Resmi verilere göre; sürücülerin hız merakı kaza sebepleri listesinde başı çekiyor. 9 aylık dönemde 86 bin 675 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle de bin 222 kaza oluştu. Kazalardan 4 bin 724'ü kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 7 bin 73 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2026'nın ilk 9 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 147 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 7 bin 941 sürücü de kazaya sebep oldu.