2020-05-17 18:29:00 Toplu para ödeyerek emekli olunur mu?
Toplu para ödeyerek emekli olunur mu? Çalışılmayan dönemler para ödeyerek kapatılabilir mi? İşte yeni erken emeklilik fırsatları
Toplu para ödeyerek emekli olunur mu? Çalışılmayan dönemler para ödeyerek kapatılabilir mi? İşte yeni erken emeklilik fırsatları
Yasalarımızda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkânı yok. Ancak bazı istisnalar var ki toplu para ödeyerek yıllarca çalışmadan kurtulup erken emekli olabiliyorsunuz. Yaş şartını yerine getirdiği halde prim eksiği olan ve çalışamayan SSK'lıya emekli olmak için fırsat doğuyor.
Düzenlemeden 100 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Askerlik borçlanması başvurusu, kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi'ne doğrudan iletilebilir.
Her çalışan haklı olarak bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Ülkemizde bunun yolu da belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı yılını doldurmak isteniyor. Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkânı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün olabiliyor. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiş.
Kamu görevlileri ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvuru dilekçesiyle bizzat ya da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak taleplerini iletebilirler. Askerlik borçlanmasına dair yapılacak geriye dönük prim ödemelerinin miktarı asgari ücret temel alınarak hesaplanır.
Erken emekli olmak çalışan herkesi hayali durumundadır. Bu anlamda erken emekli olma şartları devamlı olarak aratılıyor. Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek.
Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerin belirlenen şartlara uyması halinde erken emekli olması söz konusu oluyor. Özellikle erkekler askerlik zamanı oluşan prim borçlarını toplu halde öderse erken emekli oluyor.
Kadınlar sigortadan sonra üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile satın alabiliyor. Böylece bir kadın 6 yıl çalışıp prim ödemeden kurtularak 6 yıl erken emekli olabiliyor. Yaşını ve yılını doldurmuş bir kadın çalışanın primi eksik ise 6 yıl çalışmadan erken emekli olabili
Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün. Böylece sigortadan önce yapılan askerliği borçlananlar borçlandıkları süre kadar işe giriş tarihlerini geri çekerler. Bu da onlara 1 yıl erken emeklilik ve 12 fazla maaş imkanı sunar. Sigortadan sonra askerlik yapanlar ise borçlanarak eksik günlerini tamamlar ve o kadar süre beklemeden erken emekli olur.
Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor. Böylece o günler beklemeden emeklilik hesabında kullanılır.
Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor.
Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılabiliyor.
Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.
Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.
Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkânları bulunuyor.
Part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.
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