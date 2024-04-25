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Spor
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Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

2024-04-25 11:17:32
Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

Maçı değerlendiren Kafkas, "Bizim adımıza talihsiz bir maç oldu. Gol yiyene kadar planımız tuttu. Çok kötü goller yedik. Bu seviyedeki takımlar bu golleri yememeli. Ondan sonra oyun biraz dağıldı. Oyuncular plan dışına bizim için pahalıya mal oldu. Emre Mor geride devamlı top alıp orta yapmaya çalıştı. Kenar oyunculardan istediğimizi alamayınca oyun sıkıştı. Son 20-25 dakikada bayağı pozisyona girdik. İkinci maçta turu geçme şansımız var. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

#2
Foto - Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

"Fenerbahçe maçında da söyledim"

#3
Foto - Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

Hakemlerle ilgili eleştiri yapan deneyimli çalıştırıcı, "Hakemin kararlarına bir şey demiyorum ama iyi maç yönetmiyor. Bunu Fenerbahçe maçında da söyledim. Kararlar doğru, yanlış değil. Mesela Paul pozisyonu var sorun yok. Görüyorsun, yumruk atıyor sırtını dönüp gidiyorsun. Kendi çıkarım için hiçbir şey istemiyorum. Ne ben ne de Süleyman Hurma. Biz emekleyerek buraya geldik." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

Tolunay Kafkas, "Cemal Süreyya'nın çok güzel bir lafı vardır, "yukarılarda hem kartallar hem de yılanlara rastlarsın" der. Biz uçarak geldik buralara sürünerek gelmedik. Ben hakemlerle ilgili de konuşmuyorum. Maçı yönetim şekilleri iyi şeyler değil. Sonuçta yenildik, hiçbir sorun yok. Trabzonspor kendi camiam ama lütfen yapmayın. Kimseyi aptal yerine koymayın. Gördüğünü çal!" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

Deneyimli teknik adam ayrıca, "VAR kayıtlarının açıklanmasının doğru olmadığını söyledim. Zemin jöle gibi. Ben büyük emekler verdim buraya. Ben doğru bildiklerimi söylüyorum. 40 yılımı verdim bu işe." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Oyunu geride kurarken set oyununu takım çok iyi oynadı gole kadar, golden sonra da eşitliği yakalayana kadar oyunda istediğimiz maç planının olduğu iyi bir Karagümrük vardı. Tabii çok kötü gol yedik. Özellikle 2'nci ve 3'üncü golleri çok basit yedik, aslında biz kendimiz yedik golleri." dedi.

#7
Foto - Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

Bu arada set oyunu ile ilgili sıkıntılarımız oldu, çizdiğimiz, çalıştığımız set oyununun dışına çıkınca oyuncular acele etmeye çalıştı ve görüntü hiç istemediğim, iyi olmayan bir görüntüye döndü. Sonra 15-20 dakika daha iyi bir Karagümrük vardı. Normalde sonuç beraberlikle de bitebilirdi, kazanabilirdik. Ben Trabzonspor takımını tebrik ediyorum. Biz turu 2. maça taşıdık. Sonuçta atacağımız bir golle maçın uzamasını sağlayabilecek bir durumdayız. O gücümüz, potansiyelimiz var. Bu arada da ligde üst üste birkaç maç kazanırsak kupa maçını çok daha rahat oynarız.

#8
Foto - Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

Kafkas, hakemler konusunda daha önce söylediklerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: Ben hiçbir zaman kendi çıkarım, menfaatim için bir şey söylemedim. Fenerbahçe maçından sonra da maçın hakemleri ile ilgili, kararlarıyla ilgili çok bir şey söylememeye çalıştım ama yanlış anlaşıldı. Ama şunu söyleyeyim, iyi şeyler hissettirmiyorlar. Bu hissettirmemekten amaç şu, hakemlerin verdiği kararları sorgulamıyorum ama eğer bir yumruk atan oyuncuyu görüp sırtını dönüyorsa, faul pozisyonunu görüp çalmıyorsa veya takımın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre davranıyorsa bu bize iyi hissettirmiyor. Zor bir sezon geçiyor hepimiz için. Çok şey gördüm 40 yılın içerisinde ama bu sezon gibi zorlu bir sezon da hiç görmedim. Yani bir an önce bitmesinde takımlar için bir hayır vardır.

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