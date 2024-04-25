Tolunay Kafkas'tan olay sözler: Duyan çok şaşıracak: Bu kararı duyurmaya hazırlanıyorlar! Dikkat çeken yorum…

Kafkas, hakemler konusunda daha önce söylediklerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: Ben hiçbir zaman kendi çıkarım, menfaatim için bir şey söylemedim. Fenerbahçe maçından sonra da maçın hakemleri ile ilgili, kararlarıyla ilgili çok bir şey söylememeye çalıştım ama yanlış anlaşıldı. Ama şunu söyleyeyim, iyi şeyler hissettirmiyorlar. Bu hissettirmemekten amaç şu, hakemlerin verdiği kararları sorgulamıyorum ama eğer bir yumruk atan oyuncuyu görüp sırtını dönüyorsa, faul pozisyonunu görüp çalmıyorsa veya takımın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre davranıyorsa bu bize iyi hissettirmiyor. Zor bir sezon geçiyor hepimiz için. Çok şey gördüm 40 yılın içerisinde ama bu sezon gibi zorlu bir sezon da hiç görmedim. Yani bir an önce bitmesinde takımlar için bir hayır vardır.