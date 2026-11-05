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Kültür Sanat
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Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

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Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

Türkiye, 2026 yılının ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgedeki artan turist sayısına dikkat çekti. Peki, en çok hangi ülkelere geldi?

#1
Foto - Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

Türkiye, 2026 yılının ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Rusya ve Almanya’nın her birinden 5 milyonu aşkın ziyaretçi gelirken Birleşik Krallık’tan gelenlerin sayısı 3 milyonu geçti.

#2
Foto - Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

Türkiye, aynı dönemde 51 milyar 278 milyon dolarla tarihinin en yüksek dokuz aylık turizm gelirine ulaştı. Türkiye, dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’ye en yoğun ilgi Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık’tan geldi.

#3
Foto - Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke, 5,70 milyon kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 171 bin 840 kişi arttı. Böylece Rusya’nın Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler içindeki payı yüzde 13,29’dan yüzde 13,92’ye yükseldi. Rusya’yı 5,17 milyon ziyaretçiyle Almanya izledi. Birleşik Krallık ise 3,20 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Böylece yılın ilk dokuz ayında bu üç ülkeden Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin toplam sayısı 14,06 milyona ulaştı. Türkiye, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırladı. Yılın üçüncü çeyreğinde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı. Ocak-eylül döneminde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı. Bu dönemde ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 10,34 gece oldu. Tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükselirken yabancı ziyaretçilerde bu rakam 119,9 dolar olarak kaydedildi.

#4
Foto - Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

BAKAN ERSOY’DAN ULAŞIM VE HİZMET KALİTESİ VURGUSU Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgedeki çatışmaların, hava sahası kısıtlamalarının ve artan enerji maliyetlerinin uluslararası seyahatleri etkilediğine dikkat çekti. Bazı hatlarda seferlerin askıya alınması ve uçuş güzergâhlarının değişmesi özellikle aktarmalı yolculukları zorlaştırdı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş de hava yolu şirketlerinin maliyetlerine yansıdı. Türkiye’nin bu koşullarda güvenli bir turizm destinasyonu olarak öne çıktığını vurgulayan Ersoy, “Uluslararası ulaşım bağlantılarımız, turizm altyapımız ve hizmet kalitemizle dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz.” dedi.

#5
Foto - Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

Ersoy, ziyaretçilerin Türkiye’ye duyduğu güveni korumanın ve güçlendirmenin turizm politikalarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

#6
Foto - Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

YENİ PAZARLAR İÇİN DOĞRUDAN UÇUŞ VE İLAVE KOLTUK HEDEFİ

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Foto - Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

Ersoy, gelecek dönemde Türkiye’nin Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ana pazarlardaki konumunu korurken daha geniş bir coğrafyadan ziyaretçi çekmeyi hedeflediklerini bildirerek ABD, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda tanıtım çalışmalarına ağırlık verileceğini açıkladı. Bakan Ersoy, tanıtım çalışmalarıyla oluşan ilginin rezervasyon ve satışa dönüşmesi için hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliğini sürdüreceklerini kaydederek mevcut sefer kapasitesini korumayı, yeni doğrudan uçuşlar başlatmayı ve Türkiye’ye yönelik seferlerde koltuk sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

#8
Foto - Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

Ersoy, her pazarda Türkiye’ye yönelik talebi, ziyaretçi tercihlerindeki değişimi ve kampanyaların rezervasyonlara etkisini daha yakından izleyeceklerini belirterek tanıtım kaynaklarını bu sonuçlara göre yönlendirmek için veri analizinden ve yapay zekâ uygulamalarından daha fazla yararlanacaklarını söyledi.

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