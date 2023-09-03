2023-09-03 12:07:42 TOKİ’den son şans! Ayda sadece 3 bin 800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz! Başvuru için acele edin
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı sevindiren açıklama geldi. Ayda yalnızca 3800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz. Uygun fiyatlı konut satışları için düğmeye basıldı. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. İşte tüm detaylar… Uygun fiyatlı konut satışları ile vatandaşın yüzünü güldüren TOKİ, 4 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular ile birlikte vatandaşları ev sahibi yapıyor. Birçok ilde konut projesi gerçekleştiren TOKİ, 180 ay vade seçeneği ile 3+1 konut sahibi olma imkanı sunuyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu projeleri ile dilden dile dolanan TOKİ yeni proje detaylarını paylaştı. İşte tüm detaylar…