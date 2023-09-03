TOKİ’den son şans! Ayda sadece 3 bin 800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz! Başvuru için acele edin

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7.6 ve 7.8 şiddetindeki iki büyük depremi ardından konut projeleri de dikkat çeker hale geldi. Deprem sonrasında hasar görmeyen binalarıyla gündeme gelen TOKİ, uygun fiyatlı konutları ile vatandaşları ev sahibi yapıyor. Orta gelir grubuna hitap eden evleri ile asgari ücretlilerin de kolay bir şekilde ev olmasına imkan tanımaktadır. Orta halli bir evde 2+1 dairenin ayrı kira bedeli 5-7 bin TL arasında değişiklik gösterirken TOKİ ayda 3800 TL'lik taksit imkanıyla vatandaşları ev sahibi yapıyor.