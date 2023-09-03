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TOKİ’den son şans! Ayda sadece 3 bin 800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz! Başvuru için acele edin

2023-09-03 12:07:42
TOKİ’den son şans! Ayda sadece 3 bin 800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz! Başvuru için acele edin

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı sevindiren açıklama geldi. Ayda yalnızca 3800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz. Uygun fiyatlı konut satışları için düğmeye basıldı. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. İşte tüm detaylar… Uygun fiyatlı konut satışları ile vatandaşın yüzünü güldüren TOKİ, 4 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular ile birlikte vatandaşları ev sahibi yapıyor. Birçok ilde konut projesi gerçekleştiren TOKİ, 180 ay vade seçeneği ile 3+1 konut sahibi olma imkanı sunuyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu projeleri ile dilden dile dolanan TOKİ yeni proje detaylarını paylaştı. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - TOKİ’den son şans! Ayda sadece 3 bin 800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz! Başvuru için acele edin

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7.6 ve 7.8 şiddetindeki iki büyük depremi ardından konut projeleri de dikkat çeker hale geldi. Deprem sonrasında hasar görmeyen binalarıyla gündeme gelen TOKİ, uygun fiyatlı konutları ile vatandaşları ev sahibi yapıyor. Orta gelir grubuna hitap eden evleri ile asgari ücretlilerin de kolay bir şekilde ev olmasına imkan tanımaktadır. Orta halli bir evde 2+1 dairenin ayrı kira bedeli 5-7 bin TL arasında değişiklik gösterirken TOKİ ayda 3800 TL'lik taksit imkanıyla vatandaşları ev sahibi yapıyor.

#2
Foto - TOKİ’den son şans! Ayda sadece 3 bin 800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz! Başvuru için acele edin

Vatandaşlara uygun fiyatlı ev alma imkanı sunan TOKİ, yeni projeleri ile gündemdeki sıcaklığını koruyor. 4 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan konut başvuruları 14 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Konut başlangıç fiyatının 972.962 TL olacağı belirtilirken peşinat oranının da % olduğu bildirildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden başvuru işlemlerini yapabileceği aktarıldı. Hem ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hem de yatırımcıların değerlendirebileceği büyük bir fırsat olarak sunulan TOKİ evleri birçok farklı ilde satışa çıkarılıyor.

#3
Foto - TOKİ’den son şans! Ayda sadece 3 bin 800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz! Başvuru için acele edin

Türkiye'nin dört bir yanında yeni konut projeleri ile adından söz ettiren TOKİ, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra Erzincan, Kars, Ağrı, Van illerde de yeni konut projeleri yapmaktadır. TOKİ konut projeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi (https://www.toki.gov.tr/satis/tr/projeler) üzerinden tam listeyi öğrenebilir. 

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