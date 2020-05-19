TOKİ uygun fiyata ev başvurusu başladı mı? TOKİ ev satışları hangi illerde var?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),