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Ekonomi
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TOKİ uygun fiyata ev başvurusu başladı mı? TOKİ ev satışları hangi illerde var?

2020-05-19 13:37:28
TOKİ uygun fiyata ev başvurusu başladı mı? TOKİ ev satışları hangi illerde var?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bir yandan 100 bin sosyal konut hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekilişlerine devam ediyor bir yandan da Türkiye'nin farklı illerinde inşaa edilmiş binlerce konutu uygun fiyata satışa sunuyor. TOKİ uygun fiyata konut satışına devam ediyor. TOKİ uygun fiyata ev başvurusu başladı mı? Peki TOKİ ev satışları hangi illerde var? İşte TOKİ konut satışı ile hizmete sunulacak TOKİ konut projeleri.

#1
Foto - TOKİ Türkiye’nin pek çok ilinde uygun fiyata daire satışına başladı. TOKİ konutlarına başvurmak isteyenler TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. İşte TOKİ konut başvurusu şartları:

TOKİ Türkiye’nin pek çok ilinde uygun fiyata daire satışına başladı. TOKİ konutlarına başvurmak isteyenler TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. İşte TOKİ konut başvurusu şartları:

#2
Foto - Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

#3
Foto - Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

#4
Foto - Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

#5
Foto - Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

#6
Foto - TOKİ konut satışları nerede?

TOKİ konut satışları nerede?

#7
Foto - Ev almak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ’ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor.

Ev almak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ’ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor.

#8
Foto - TOKİ ev satışları hangi illerde var?

TOKİ ev satışları hangi illerde var?

#9
Foto - Uygun fiyatlara satılan evler şöyle: Kırıkkale 610 daire

Uygun fiyatlara satılan evler şöyle: Kırıkkale 610 daire

#10
Foto - Ankara 629 daire

Ankara 629 daire

#11
Foto - Antalya 208 daire

Antalya 208 daire

#12
Foto - Bolu 43 daire

Bolu 43 daire

#13
Foto - Kırşehir 3 daire

Kırşehir 3 daire

#14
Foto - Kütahya 10 daire

Kütahya 10 daire

#15
Foto - Çankırı 73 daire

Çankırı 73 daire

#16
Foto - Malatya 7 daire

Malatya 7 daire

#17
Foto - Yozgat 4 daire

Yozgat 4 daire

#18
Foto - Niğde 5 daire

Niğde 5 daire

#19
Foto - Samsun 147 daire

Samsun 147 daire

#20
Foto - Şanlıurfa 12 daire

Şanlıurfa 12 daire

#21
Foto - Sinop 4 daire

Sinop 4 daire

#22
Foto - Balıkesir 3 daire TOKİ satışları https://www.toki.gov.tr/basvuru-sartlari üzerinden takip edilmeke.

Balıkesir 3 daire TOKİ satışları https://www.toki.gov.tr/basvuru-sartlari üzerinden takip edilmeke.

#23
Foto - Kars 9 daire

Kars 9 daire

#24
Foto - Hatay 70 daire

Hatay 70 daire

#25
Foto - Bitlis 1 daire

Bitlis 1 daire

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