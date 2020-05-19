2020-05-19 13:37:28 TOKİ uygun fiyata ev başvurusu başladı mı? TOKİ ev satışları hangi illerde var?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bir yandan 100 bin sosyal konut hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekilişlerine devam ediyor bir yandan da Türkiye'nin farklı illerinde inşaa edilmiş binlerce konutu uygun fiyata satışa sunuyor. TOKİ uygun fiyata konut satışına devam ediyor. TOKİ uygun fiyata ev başvurusu başladı mı? Peki TOKİ ev satışları hangi illerde var? İşte TOKİ konut satışı ile hizmete sunulacak TOKİ konut projeleri.