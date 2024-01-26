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TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı
Emlak Rehberi
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TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

2024-01-26 09:11:02
TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in dahil olduğu 26 ilde konut; bu illerin bazılarının da yer aldığı toplam 29 ilde ise iş yeri satışı yapacak. 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak satışlar için detayları açıklayan TOKİ, konutlara, yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile sahip olunabileceğini tekrardan anımsattı. TOKİ'nin satışa sunduğu yerlerden görüntüler ve detaylar...

#1
Foto - TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

TOKİ BAŞVURU SÜRECİ 43 İL İÇİN BAŞLADI TOKİ 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini satışa sundu. 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak konutlar hakkında detayları açıklayan TOKİ, konut ve iş yerlerini almak isteyen alıcıların, konutları yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerini ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile alabileceklerini belirtti.

#2
Foto - TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

TOKİ KONUTLARI 7 ŞUBAT'TA SATILACAK Açık artırma, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.

#3
Foto - TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞLARI NEREDE GERÇEKLEŞECEK? Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacaktır.

#4
Foto - TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

TOKİ 26 İLDE KONUT SATACAK Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam % Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

#5
Foto - TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

TOKİ 29 İLDE İŞ YERİ SATACAK Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.

#6
Foto - TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

TOKİ İLETİŞİM Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

#7
Foto - TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

#8
Foto - TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

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