TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 43 ilde uygun fiyatlı konut ve iş yeri satıyor! Tarih açıklandı

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in dahil olduğu 26 ilde konut; bu illerin bazılarının da yer aldığı toplam 29 ilde ise iş yeri satışı yapacak. 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak satışlar için detayları açıklayan TOKİ, konutlara, yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile sahip olunabileceğini tekrardan anımsattı. TOKİ'nin satışa sunduğu yerlerden görüntüler ve detaylar...