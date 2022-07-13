2022-07-13 11:59:03 TOKİ dar gelirli konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ hangi ilde ucuz konut satışı yapıyor?
TOKİ konut satışlar ile konut sahibi olmak isteyenler uygun ödeme koşulu ile kendi evlerine sahip olabilmekte. Ev ve kira fiyatlarının el yaktığı şu günlerde gözler TOKİ konut satışı başvurularındaydı. TOKİ her yıl dar gelirli vatandaşlara yönelik konut satışı kampanyası düzenlemekte. Peki TOKİ dar ve orta gelirli vatanaşlara yönelik konut başvurularını ne zaman alacak? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?