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Ekonomi
13
TOKİ dar gelirli konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ hangi ilde ucuz konut satışı yapıyor?

2022-07-13 11:59:03
TOKİ dar gelirli konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ hangi ilde ucuz konut satışı yapıyor?

TOKİ konut satışlar ile konut sahibi olmak isteyenler uygun ödeme koşulu ile kendi evlerine sahip olabilmekte. Ev ve kira fiyatlarının el yaktığı şu günlerde gözler TOKİ konut satışı başvurularındaydı. TOKİ her yıl dar gelirli vatandaşlara yönelik konut satışı kampanyası düzenlemekte. Peki TOKİ dar ve orta gelirli vatanaşlara yönelik konut başvurularını ne zaman alacak? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

#1
Foto - TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat: Ev sahibi olmak isteyenler dikkat, başvurular yarın başlıyor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2022 yılının Ocak ayında ev sahibi olmak isteyenlere güzel haberi verdi. Peki TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ hangi ilde konut satışı yapıyor? TOKİ konutları hangi ilde var? TOKİ dar ve orta gelirli konut kampanyasına başladı mı? İşte detaylar.

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat: Ev sahibi olmak isteyenler dikkat, başvurular yarın başlıyor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2022 yılının Ocak ayında ev sahibi olmak isteyenlere güzel haberi verdi. Peki TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ hangi ilde konut satışı yapıyor? TOKİ konutları hangi ilde var? TOKİ dar ve orta gelirli konut kampanyasına başladı mı? İşte detaylar.

#2
Foto - TOKİ 2022’de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut kampanyası düzenliyor. TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Türkiye genelinde 24 ilde satışı yapılacak olan 2+1 ile 3+1 dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitleri 1.442 TL’den başlayacak. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman? İşte, TOKi 2+1 ve 3+1 il il daire fiyatları ile başvuru tarihi bilgileri.

TOKİ 2022’de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut kampanyası düzenliyor. TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Türkiye genelinde 24 ilde satışı yapılacak olan 2+1 ile 3+1 dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitleri 1.442 TL’den başlayacak. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman? İşte, TOKi 2+1 ve 3+1 il il daire fiyatları ile başvuru tarihi bilgileri.

#3
Foto - TOKİ başvuruları ne zaman sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 şehirde uygun fiyattan konut satışı için başvuruların tarihini duyurdu. Açıklamaya göre 24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz’da başlayacak. TOKİ başvurularını yapacak olanlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

TOKİ başvuruları ne zaman sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 şehirde uygun fiyattan konut satışı için başvuruların tarihini duyurdu. Açıklamaya göre 24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz’da başlayacak. TOKİ başvurularını yapacak olanlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

#4
Foto - TOKİ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN? Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 18 Temmuz’da başlayacak, 4 Ağustos’a kadar kabul edilecek. Dar ve orta gelirli vatandaşın Ev Sahibi olması için yeni sosyal Konut projeleri devreye giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bitmiş ya da inşası süren konutları uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satışa sunacak.

TOKİ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN? Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 18 Temmuz’da başlayacak, 4 Ağustos’a kadar kabul edilecek. Dar ve orta gelirli vatandaşın Ev Sahibi olması için yeni sosyal Konut projeleri devreye giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bitmiş ya da inşası süren konutları uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satışa sunacak.

#5
Foto - Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konut kurayla sahibini bulacak. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. TOKİ konut fiyatları ne kadar? TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konut kurayla sahibini bulacak. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. TOKİ konut fiyatları ne kadar? TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

#6
Foto - Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor. Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor. Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

#7
Foto - Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak. Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak. Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

#8
Foto - Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor. Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı. Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor. Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı. Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

#9
Foto - Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak. Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor. Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak. Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor. Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

#10
Foto - Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak. Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor. Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL. Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL’den, taksitleri ise 2.221 TL’den başlıyor. Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.

Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak. Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor. Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL. Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL’den, taksitleri ise 2.221 TL’den başlıyor. Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.

#11
Foto - Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak. Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak. Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak.

#12
Foto - Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi. Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirledi. Van’da ise konutun fiyatı 440 bin TL, taksiti ise 1.652 TL olacak.

Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi. Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirledi. Van’da ise konutun fiyatı 440 bin TL, taksiti ise 1.652 TL olacak.

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