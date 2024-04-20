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Yaşam
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Tokat'ta deprem sonrası korkutan manzara

2024-04-20 19:27:57
Tokat'ta deprem sonrası korkutan manzara

Tokat'ta meydana gelen depremin ardından bazı yollarda çatlaklar meydana geldi.

#1
Foto - Tokat'ta deprem sonrası korkutan manzara

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkez üssü olan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bazı yollarda çatlaklar meydana geldi.

#2
Foto - Tokat'ta deprem sonrası korkutan manzara

Sulusaray ilçe merkezindeki Malum Seyit Tekke Mahallesi ile Buğdaylı köyü arasındaki yollarda çatlaklar belirdi. Bu durum, bölge halkında tedirginlik oluşturdu.

#3
Foto - Tokat'ta deprem sonrası korkutan manzara

Oluşan çatlaklar nedeniyle, özellikle Buğdaylı köyü yolunda oluşan çatlakla birlikte yolda hafif çökme meydana geldiği gözlendi. Yol kenarındaki istinat duvarları da çöktü. Tekke Mahallesi'nde ise iki farklı çatlak, dron aracılığıyla havadan görüntülendi.

#4
Foto - Tokat'ta deprem sonrası korkutan manzara

Tekke Mahallesi sakinlerinden Kadir Karaman, “Burası Malum Seyit Tekke Mahallesi. Buğdaylı köyü de ileride.

#5
Foto - Tokat'ta deprem sonrası korkutan manzara

Deprem bir anda başladı. Annem içeride babam da balkondaydı. Bir an da böyle beşik gibi sallandı. Ayakta zor tuttuk. Annem patik atak geçirdi. Evden çıkamadı oturdu ağladı. Babamla birlikte annemi zor çıkarttık.

#6
Foto - Tokat'ta deprem sonrası korkutan manzara

Çok kötü oldu. Sizin de gördüğünüz gibi yollar yarıldı. Duvarlar yıkıldı. Evlerin duvarları yıkıldı. Mahallede en az 150-200 metre çatlak oluştu. Gördüğünüz gibi duvar falan da yıkıldı. İstinat duvarı tarlaya uçtu” dedi.

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