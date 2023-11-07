Tokat'ta 120 yıllık tarih değişiyor!

Resmi kurumların bulunduğu bir meydan olarak günümüze kadar gelmiştir. İnşaatı için bütçesinin bir kısmı belediye tarafından, bir kısmı ise halktan toplanan paralar ile sağlanmış. Saat kulelerine baktığımız zaman taş malzemenin kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Taş malzeme yapının sağlamlığını sağlamıştır ve estetik katmıştır. Tokat saat kulesi Çarşamba kazasından gelen hrista usta tarafından yapılmıştır. İlk yapıldığında 27 metre yükseklikte yapılmıştır, saat mekanizması Fransa'dan sipariş edilmiştir.