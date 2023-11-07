Tokat'ta 120 yıllık tarih değişiyor!

Konu hakkında açıklamada bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü Dr. Öğr. Emel Şenel Boy, "O dönemin gazetesi olan Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Tokat belediyesinden İçişleri bakanlığına gönderilen telgraf name suretidir başlıklı yazıda, Tokat Saat kulesi başta olmak üzere birçok yapının 1900 yılında tamamlandığı bilgisi bulunmamaktadır. Saat kulesinin üzerinde bulunan kitabe Hicri olarak 1317 yılı yazmaktadır. Bu da bize yapının 1900 yılında tamamlandığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.