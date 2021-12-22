Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kar yağışı, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunda da etkisini sürdürüyor. Isırganlık ve Yaralıgöz mevkilerinde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, gece saatlerinden bu yana karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yağışın etkili olduğu güzergahlarda mücadelelerini yoğunlaştıran ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı. Sinop'ta da Ayancık ilçesinde 71, Türkeli'de 33, Erfelek'te 32, Boyabat'ta 5, merkezde ise 16 olmak üzere toplam 157 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.