2023-09-23 13:07:28 Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!
Batman'da dede yadigârı tohumlardan yetişen ve tamamıyla doğal yollarla elde edilen aroması, büyüklüğü ve görüntüsüyle dikkat çeken domatesler, coğrafi işaret tescili arasında yerini almayı bekliyor. Batman'ın Kozluk (Hazo) ilçesine bağlı köylerde, asırlardır doğal kaynak suyu ve havanın etkisiyle lezzetli yetişen domatesler, yöre halkı tarafından büyük rağbet görüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescili alması için başvurusu yapılan domatesler ilgi görürken aroması, büyüklüğü ve görüntüsüyle de oldukça dikkat çekiyor. Hem sofralık hem turşuluk hem de salça için kullanılan domatesler, kendine has tadı ve lezzeti ile ince kabuğu sayesinde vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor.