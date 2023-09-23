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Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!

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Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!

2023-09-23 13:07:28
Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!

Batman'da dede yadigârı tohumlardan yetişen ve tamamıyla doğal yollarla elde edilen aroması, büyüklüğü ve görüntüsüyle dikkat çeken domatesler, coğrafi işaret tescili arasında yerini almayı bekliyor. Batman'ın Kozluk (Hazo) ilçesine bağlı köylerde, asırlardır doğal kaynak suyu ve havanın etkisiyle lezzetli yetişen domatesler, yöre halkı tarafından büyük rağbet görüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescili alması için başvurusu yapılan domatesler ilgi görürken aroması, büyüklüğü ve görüntüsüyle de oldukça dikkat çekiyor. Hem sofralık hem turşuluk hem de salça için kullanılan domatesler, kendine has tadı ve lezzeti ile ince kabuğu sayesinde vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor.

#1
Foto - Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!

Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, İLKHA muhabirine, neredeyse her bir domatesin ağırlığının bir kilogram civarında olduğunu söyledi. "Domatesler 200-250 seneden bu yana devam eden tohumlardan elde ediliyor" Kozluk ilçesinin 14 dağlık bölgesindeki köylerde yetiştirilen domateslerin ata tohumuyla elde edildiğini vurgulayan Sağlam, "Bu domateslerimiz yaklaşık 200-250 seneden bu yana devam eden tohumlarla elde edilmektedir. Domatesimizin özelliği serbest bırakıldığında, hasat olgunluğuna eriştiğinde bazen 2 buçuk kiloya kadar çıkabilmektedir. Ortalama bu domateslerimizin ağırlığı bir kiloyu bulmaktadır." dedi.

#2
Foto - Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!

"Domatesler temiz hava ve doğal su kaynağıyla yetişiyor" Domateslerin genel itibariyle dağlık bölgedeki köylerde yetiştirildiğini dile getiren Sağlam, şöyle devam etti: "Bu domatesin yetiştiği bölge rakım olarak bin metrenin üzerinde olan yerlerdir. Temiz bir havayla yetiştiriliyor ve bölgemizdeki soğuk su kaynaklarımızdan sulama yoluyla elde ediliyor. Bundan dolayı domatesimizi diğer domateslerden ayıran aroması ve tadı vardır. Domatesimiz hem salçalık hem sofralık hem de turşuluk olarak kullanılabilmektedir." Tadı ve aroması çok güzel olduğu için domatesin bölgede rağbet gördüğüne dikkat çeken Sağlam, domateslerin 14 köyde yaklaşık 5 bin ton civarında üretildiğini aktardı. "Coğrafi işaret için başvurunun onaylanmasını bekliyoruz" İlçedeki domatesi tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden Sağlam, "Domatesimizin özelliğinden dolayı geçen sene coğrafi işaret almak üzere başvurumuzu yaptık. Şu anda askı aşamasındadır. İnşallah bu sene içerisinde domatesimizin coğrafi işaretini almış olacağız. Bu sayede domatesimizi hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya tanıtmış olacağız." diye konuştu.

#3
Foto - Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!

"Her domates bir kilo, bir buçuk kilo atıyor" Geçitaltı (Goğ) köyü muhtarı Mehmet Ön, köylerindeki domateslerin dedelerinden kalma tohumlardan yetiştiğine dikkat çekti. Ön, "Lezzeti, tadıyla bu domatesler en fazla köyümüzde yetişmektedir. Tadı neden güzel? Çünkü suyu buz gibi, organik. Her domates bir kilo, bir buçuk kilo atıyor. Güveç, konservelik, salata için kullanıyoruz. Yeşil olanlarla da turşuluk yapıyoruz. Lezzeti, vitamini, ince kabuğuyla güzel bir tat var domatesimizde." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!

Her yıl dört gözle bu domateslerin çıkmasını beklediklerini belirten 93 yaşındaki ilçe sakinlerinden İbrahim Atak ise şunları söyledi: "Bu memleketin domatesleri meşhurdur. İnce kabuklu ve çok hoştur. İnsan tadına doymuyor. Sonbaharda çıkmasını bekliyoruz. Onun dışındaki diğer domateslerden hiç tat alamıyoruz. Tüm kışlık yiyeceklerimizi de bu domatesten hazırlıyoruz. Bu domatesten çok memnunuz." (İLKHA)

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