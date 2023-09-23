Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!

"Domatesler temiz hava ve doğal su kaynağıyla yetişiyor" Domateslerin genel itibariyle dağlık bölgedeki köylerde yetiştirildiğini dile getiren Sağlam, şöyle devam etti: "Bu domatesin yetiştiği bölge rakım olarak bin metrenin üzerinde olan yerlerdir. Temiz bir havayla yetiştiriliyor ve bölgemizdeki soğuk su kaynaklarımızdan sulama yoluyla elde ediliyor. Bundan dolayı domatesimizi diğer domateslerden ayıran aroması ve tadı vardır. Domatesimiz hem salçalık hem sofralık hem de turşuluk olarak kullanılabilmektedir." Tadı ve aroması çok güzel olduğu için domatesin bölgede rağbet gördüğüne dikkat çeken Sağlam, domateslerin 14 köyde yaklaşık 5 bin ton civarında üretildiğini aktardı. "Coğrafi işaret için başvurunun onaylanmasını bekliyoruz" İlçedeki domatesi tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden Sağlam, "Domatesimizin özelliğinden dolayı geçen sene coğrafi işaret almak üzere başvurumuzu yaptık. Şu anda askı aşamasındadır. İnşallah bu sene içerisinde domatesimizin coğrafi işaretini almış olacağız. Bu sayede domatesimizi hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya tanıtmış olacağız." diye konuştu.