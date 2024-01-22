Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

TRUMORE İLE BAĞLANTILI DENEYİM - Sürücüler, Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak. YERLİLİK ORANI - Togg'un piyasadaki mevcut modeli T10X yüzde 51'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiliyor. Yeni modelle birlikte yerliliğin yüzde 68'lere çıkması bekleniyor. Öte yandan, bu yıl Türkiye için 45 bin adet, yurt dışı için de 2 bin adet olmak üzere toplamda 47 bin adet T10X üretmeyi planlayan Togg, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla görüşerek üretimini artırmayı hedefliyor. T10F'nin pazara sunulmasının ardından marka, takip eden yıllarda aynı DNA’yı paylaşan yeni modellerle 2032 yılına kadar 1 milyon adet doğuştan elektrikli akıllı cihaz üretmeyi planlıyor.