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Otomotiv
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Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

2024-01-22 01:05:57
Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

Türkiye'nin gururu Togg'un ABD'nin Las Vegas şehrinde tanıttığı yeni modeli T10F'in özellikleri merak konusu oldu. İşte yeni Togg T10F hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

#1
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

Togg'un Las Vegas'ta tanıttığı T10F modeli, tasarımı ve Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden biri olmasıyla öne çıkmasının yanı sıra bir güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

#2
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

Togg, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı. Togg'un yeni otomobili, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden beklentileri de karşılayan bir fastback olarak otomobilseverlerin karşısına çıktı. Togg'un yeni modeliyle ilgili merak edilenler 10 maddede ele alındı.

#3
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

"T10F" MODEL İSMİ - Yeni otomobilin model isminin nasıl üretildiği merak edilen konulardan biri oldu. Togg'un model isimlendirme sistemine bakıldığında, model seri tamamlayıcısı olan "T" harfi, Türkiye ve Togg'un baş harfini temsil ediyor. T harfinin hemen yanında konumlanan "10" sayısı ise segment tanımlayıcısı olarak "C segmentine" işaret ediyor. T10'un yanına gelen "F" harfi de gövde tipi tamamlayıcısı olarak fastback kelimesinin baş harfinden esinlenildi. Böylece "T10F" model ismi ortaya çıktı.

#4
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

YENİ TREND FASTBACK GÖVDE - Otomotiv sektöründe iddialı ve fütüristik tasarımlardan kabul edilen fastback gövde tipi, sedan ve hatchback gövde tiplerinin DNA'sını taşıyor. Ağırlıklı olarak sedan çizgilerine sahip olan fastback otomobillerde, tavandan arka tampona kadar tek bir eğim bulunuyor. Yan çizgilere dinamik bir şekilde bağlanan farlar da ön tarafa sportif bir görünüm kazandırıyor. T10F'nin ön kısmında, sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ile bir Togg imzası olan "bumerang" şeklinde gündüz farları yer alıyor. Otomotiv markaları özellikle elektrikli yeni modellerinde artık SUV yerine fastback tasarımlara yöneliyor. Gelecek yıllarda da otomobilde yeni gövde tipi trendinin fastback olacağı tahmin ediliyor. Bu açıdan bakıldığında Togg'un bir sedan otomobil üretmek yerine fastback otomobilli piyasa sürmesi, otomotiv trendlerine doğru yaklaşımının bir işareti olarak görülüyor.

#5
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

ÜRETİLECEĞİ PLATFORM - T10F modeli de Türkiye'de geçen yılın mayıs ayında satışa sunulan ve en çok satılan elektrikli otomobil olan T10X gibi Gemlik'teki akıllı tesiste "C platformunda" üretilecek. Kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak öne çıkan T10F, uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek.

#6
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

TEKNOLOJİ FUARI CES'TE TANITILMA NEDENİ - "Otomobilden daha fazlası" sloganıyla yola çıkan Togg, kendisini bir mobilite markası olarak tanımlıyor. Ürünlerini, "otomobil" yerine "akıllı cihaz" olarak tanıtan Togg, bu çerçevede, klasik otomobil fuarları yerine teknoloji fuarlarında boy göstermeyi tercih ediyor. Bu kapsamda Togg'un özellikle CES fuarını tercih ettiği biliniyor.

#7
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAĞI YIL - Doğuştan elektrikli T10F, 2025 yılının mart veya nisan ayında önce Türkiye'de satışa sunulacak. Bu yıl içerisinde T10F'in deneme testleri ve yıl sonunda da deneme üretimleri gerçekleştirilecek. T10F modelinin de T10X gibi Türkiye'de pazara sunulmasının ardından Avrupa'da satışa çıkması öngörülüyor. Yeni modelin fiyatı konusu da sosyal medyada en çok merak edilenlerden. Ancak henüz yeni tanıtılan bir model için fiyat açıklanması, hem rekabeti olumsuz etkilemesi hem de henüz üretim maliyetlerinin bugünden belirlenemeyecek olması nedeniyle olası görülmüyor. Küresel otomotiv markaları da Togg gibi yeni lanse ettikleri modellerin fiyatını araç siparişe hazır hale geldiğinde, piyasanın mevcut şartlarına göre belirliyor.

#8
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

MENZİL VE BATARYASI - T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

#9
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

GÜÇ KAYNAĞI OLARAK KULLANILABİLMESİ - T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde Togg sahipleri akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecek. Türkiye'de benzer örneklere sahip bazı otomobillerin güç kaynağı olarak kullanılmasıyla "kahve ve kek" yapılan görüntüler büyük ilgi görmüştü. Ayrıca şubat ayında deprem felaketinin yaşandığı bazı illerde de bu özelliğe sahip otomobiller güç kaynağı olarak kullanılmıştı. EURO NCAP TESTLERİ - Togg T10F, Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı. Otomobil, 7 hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısıyla her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak. Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, "yoğun trafik pilotu" asistan özelliğine de sahip olacak. Kullanıcılar bu özellikle 15 kilometre/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F'nin kontrolünde ilerleyebilecek. Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak. T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılar ile buluşturacak.

#10
Foto - Togg'un yeni modeli T10F özellikleri! İşte tüm merak edilenler

TRUMORE İLE BAĞLANTILI DENEYİM - Sürücüler, Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak. YERLİLİK ORANI - Togg'un piyasadaki mevcut modeli T10X yüzde 51'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiliyor. Yeni modelle birlikte yerliliğin yüzde 68'lere çıkması bekleniyor. Öte yandan, bu yıl Türkiye için 45 bin adet, yurt dışı için de 2 bin adet olmak üzere toplamda 47 bin adet T10X üretmeyi planlayan Togg, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla görüşerek üretimini artırmayı hedefliyor. T10F'nin pazara sunulmasının ardından marka, takip eden yıllarda aynı DNA’yı paylaşan yeni modellerle 2032 yılına kadar 1 milyon adet doğuştan elektrikli akıllı cihaz üretmeyi planlıyor.

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