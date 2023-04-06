2023-04-06 23:39:49 Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg tarafından yapılan açıklamada ön sipariş bedellerinin ödendiği duyuruldu.
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Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg tarafından yapılan açıklamada ön sipariş bedellerinin ödendiği duyuruldu.
Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili Togg T10X geçtiğimiz gün yapılan tören ile birlikte yollara çıktı.
Elektrikli otomobiller şanslı sahiplerine ulaştırılırken, bir yandan da çekilişte ismi çıkmayan kişilerin ön sipariş için ödedikleri ücretler merak edilmeye başlanmıştı.
Togg, Trumore Twitter sayfası üzerinden yaptığı bir açıklama ile birlikte ön sipariş bedellerini yatıran kişileri rahatlattı.
Yapılan açıklamaya göre Togg T10X satın almak için çekilişe katılan ve çekilişte isimleri çıkmayan kişilere ön sipariş bedellerinin iade işlemi tamamlandı.
Bilindiği gibi Togg T10X sahibi olmak için 177 binden fazla kişi başvurmuştu.
Yapılan çekiliş sonucunda ise 20 bin asil ve 20 bin yedek olmak üzere 40 bin kişi belirlendi.
Çekilitşte ismi çıkan ilk 20 bin kişiye araçların 2023 yılında teslim edilmesi planlanırken, yedek listedeki kişiler ise otomobillerine 2024 yılının ilk yarısında kavuşacak.
Yapılan çekilişi sonucunda geride kalan 137 binden fazla kişi ise 60 bin TL’lik ön sipariş bedellerinin iade edilmesini bekliyordu.
Twitter üzerinden yapılan açıklama ile tüm iadelerin tamamlandığı ifade edildi. Yapılan açıklama şu ifadeler yer alıyor:
16-27 Mart tarihleri arasında T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlanmıştı. İadeler kullanıcılarımızın Trumore e-Cüzdanlarına, takiben banka hesabı ve kredi kartlarına yapılmıştır. İade işlemlerinin hesabınıza yansıması banka işlem sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Süreci bankanız ile takip etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Ön sipariş bedellerinin iade edilmesinin ardından artık gözler araçların teslimine çevrilmiş durumda.
Togg T10X’in uzun menzilli versiyonu için teslimatlar Nisan ayı ile birlikte başlarken, V2 donanım seviyesine sahip kısa menzilli versiyonun teslimatlarının temmuz ayında başlaması planlanıyor.
V1 donanım seviyesine sahip kısa menzilli Togg için çekilişe katılanlar ise kasım ayını beklemek zorunda kalacak.
Togg T10X fiyatları şu şekilde: V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
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