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Otomotiv
15
Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

2023-04-06 23:39:49
Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg tarafından yapılan açıklamada ön sipariş bedellerinin ödendiği duyuruldu.

#1
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili Togg T10X geçtiğimiz gün yapılan tören ile birlikte yollara çıktı.

#2
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Elektrikli otomobiller şanslı sahiplerine ulaştırılırken, bir yandan da çekilişte ismi çıkmayan kişilerin ön sipariş için ödedikleri ücretler merak edilmeye başlanmıştı.

#3
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Togg, Trumore Twitter sayfası üzerinden yaptığı bir açıklama ile birlikte ön sipariş bedellerini yatıran kişileri rahatlattı.

#4
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Yapılan açıklamaya göre Togg T10X satın almak için çekilişe katılan ve çekilişte isimleri çıkmayan kişilere ön sipariş bedellerinin iade işlemi tamamlandı.

#5
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Bilindiği gibi Togg T10X sahibi olmak için 177 binden fazla kişi başvurmuştu.

#6
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Yapılan çekiliş sonucunda ise 20 bin asil ve 20 bin yedek olmak üzere 40 bin kişi belirlendi.

#7
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Çekilitşte ismi çıkan ilk 20 bin kişiye araçların 2023 yılında teslim edilmesi planlanırken, yedek listedeki kişiler ise otomobillerine 2024 yılının ilk yarısında kavuşacak.

#8
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Yapılan çekilişi sonucunda geride kalan 137 binden fazla kişi ise 60 bin TL’lik ön sipariş bedellerinin iade edilmesini bekliyordu.

#9
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Twitter üzerinden yapılan açıklama ile tüm iadelerin tamamlandığı ifade edildi. Yapılan açıklama şu ifadeler yer alıyor:

#10
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

16-27 Mart tarihleri arasında T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlanmıştı. İadeler kullanıcılarımızın Trumore e-Cüzdanlarına, takiben banka hesabı ve kredi kartlarına yapılmıştır. İade işlemlerinin hesabınıza yansıması banka işlem sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Süreci bankanız ile takip etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.

#11
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Ön sipariş bedellerinin iade edilmesinin ardından artık gözler araçların teslimine çevrilmiş durumda.

#12
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Togg T10X’in uzun menzilli versiyonu için teslimatlar Nisan ayı ile birlikte başlarken, V2 donanım seviyesine sahip kısa menzilli versiyonun teslimatlarının temmuz ayında başlaması planlanıyor.

#13
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

V1 donanım seviyesine sahip kısa menzilli Togg için çekilişe katılanlar ise kasım ayını beklemek zorunda kalacak.

#14
Foto - Togg’dan ön sipariş bedeli açıklaması

Togg T10X fiyatları şu şekilde: V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

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