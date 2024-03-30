Togg'a güncelleme geldi: İşte yeni özellikleri

Hatta öyle ki Türkiye'de bu yıl ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden birisi Togg oldu. Pazara sıfırdan giren bir girişim grubu olarak düşündüğümüzde geleceğe emin adımlar ile bakmak adına bu çok önemli ve değerli bir başarı ve pazar payı."