TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi

TOGG’un şu ana kadar en güzel araçlardan biri olduğunu belirten Buse Nur Yaren Öztürk, “Işıklandırma ve görsel açıdan da çok güzel olduğunu ve kullanımını da rahat olacağını düşünüyorum. Güzel bir araç, Türkiye’den olması güzel bir şey. Ülkem adına çok gururlu ve mutluyum” diye konuştu.