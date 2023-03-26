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Otomotiv
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TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi

2023-03-26 16:38:41
TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi

Türkiye’nin yerli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Ankara’daki bir alışveriş merkezinde kullanıcılarıyla buluştu.

#1
Foto - TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi

Alışveriş merkezinde sergilenen TOGG’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

#2
Foto - TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkıyor. Ankara’da bir alışveriş merkezinde sergilenen “TOGG Konsept Akıllı Cihazı” aracı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

#3
Foto - TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi

TOGG'u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek, otomobil hakkında yetkililerden araç hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 35 gün daha sergilenmesi beklenen TOGG'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

#4
Foto - TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi

TOGG’un SUV modelini almayı düşündüğünü ifade eden Cem Can, “Güzel bir araç, göründüğü kadarıyla etkileyici duruyor. Sürüş sistemleri ve otonom sistemleri iyiyse Türkiye’de tutulacağına inanıyorum. SUV modeli için bir talebimiz var, piyasaya çıksın yollarda görelim ondan sonra sipariş veririz” dedi.

#5
Foto - TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi

TOGG’un şu ana kadar en güzel araçlardan biri olduğunu belirten Buse Nur Yaren Öztürk, “Işıklandırma ve görsel açıdan da çok güzel olduğunu ve kullanımını da rahat olacağını düşünüyorum. Güzel bir araç, Türkiye’den olması güzel bir şey. Ülkem adına çok gururlu ve mutluyum” diye konuştu.

#6
Foto - TOGG'a Ankara’da yoğun ilgi

TOGG’un ışıklandırması ve modellerinin çok güzel olduğunu dile getiren İlayda Ertuş, “Türkiye’nin böyle bir araç geliştirmesi çok güzel bir şey. Ülkemi destekliyorum, çok güzel bir şey yapmışlar” şeklinde konuştu.

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