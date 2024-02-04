2024-02-04 04:07:09 TOGG yollardaki T10X sayısını açıkladı!
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yollardaki T10X sayısının 21 bin 208 adede ulaştığı bildirildi.
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TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yollardaki T10X sayısının 21 bin 208 adede ulaştığı bildirildi.
TOGG'dan yapılan açıklamada bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısının 21 bin 208 adede ulaştığı duyuruldu.
TOGG, "Ocak ayının sonunda ailemiz daha da genişledi" açıklamasını yaptı. Ocak ayında 1625 yeni TOGG kullanıcısı eklendi.
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama:
Geride bıraktığımız Ocak ayına hızlı bir göz atalım. Togg Teknoloji Kampüsü'nde bakım, onarım ve envanter sayımları ardından 8 Ocak'ta yeniden üretime başladık.
9 Ocak'ta, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES2024'te güncel tasarımıyla T10F'i dünya sahnesine çıkardık. 20 Ocak'ta T10X için çekilişsiz, kurasız, genel sipariş dönemini başlattık.
Ocak ayının sonunda ailemiz daha da genişledi ve 1625 yeni kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısı 21 bin 208 adede ulaştı.
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