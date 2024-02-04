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Otomotiv
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TOGG yollardaki T10X sayısını açıkladı!

2024-02-04 04:07:09
TOGG yollardaki T10X sayısını açıkladı!

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yollardaki T10X sayısının 21 bin 208 adede ulaştığı bildirildi.

#1
Foto - TOGG yollardaki T10X sayısını açıkladı!

TOGG'dan yapılan açıklamada bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısının 21 bin 208 adede ulaştığı duyuruldu.

#2
Foto - TOGG yollardaki T10X sayısını açıkladı!

TOGG, "Ocak ayının sonunda ailemiz daha da genişledi" açıklamasını yaptı. Ocak ayında 1625 yeni TOGG kullanıcısı eklendi.

#3
Foto - TOGG yollardaki T10X sayısını açıkladı!

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

#4
Foto - TOGG yollardaki T10X sayısını açıkladı!

Geride bıraktığımız Ocak ayına hızlı bir göz atalım. Togg Teknoloji Kampüsü'nde bakım, onarım ve envanter sayımları ardından 8 Ocak'ta yeniden üretime başladık.

#5
Foto - TOGG yollardaki T10X sayısını açıkladı!

9 Ocak'ta, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES2024'te güncel tasarımıyla T10F'i dünya sahnesine çıkardık. 20 Ocak'ta T10X için çekilişsiz, kurasız, genel sipariş dönemini başlattık.

#6
Foto - TOGG yollardaki T10X sayısını açıkladı!

Ocak ayının sonunda ailemiz daha da genişledi ve 1625 yeni kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısı 21 bin 208 adede ulaştı.

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