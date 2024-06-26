Togg T10X yılın otomobili seçildi

Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" açısından önemli bir sınavdan geçirildi. "Yılın Otomobilini" belirleyen ikinci etapta ise "BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR Hybrid" finale kalmaya hak kazandı. Oylama sonucunda birinci seçilen Togg T10X, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. Yarışmanın finalinde, "Togg T10X" 2 bin 630, "Renault Austral" 2 bin 550, "Toyota C-HR Hybrid" 2 bin 340, "Hyundai Ioniq 6" 2 bin 150, "Chery Tiggo 8 Pro" 2 bin 120, "BMW 5 Serisi 2 bin 70" ve "Mercedes-Benz E Serisi" 1890 puan aldı. "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024” Bosch, Bridgestone, D-Expert, Intercity İstanbul Park, Shell Helix Motor Yağları ve sigortaladım.com sponsorluğunda gerçekleştirildi. Kaynak: AA