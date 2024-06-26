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Otomotiv
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Togg T10X yılın otomobili seçildi

2024-06-26 00:52:40
Togg T10X yılın otomobili seçildi

Togg T10X, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024" yarışmasını kazandı.

#1
Foto - Togg T10X yılın otomobili seçildi

"Türkiye'nin Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle açıklandı.

#2
Foto - Togg T10X yılın otomobili seçildi

Yarışmada, OGD üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alan Togg T10X birinci seçildi. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da ödül törenine katıldı.

#3
Foto - Togg T10X yılın otomobili seçildi

Ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler belli oldu. "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Gökçeada’da düzenlenen Renault Austral lansmanı alırken, "Yılın İnovasyonu" ödülü mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan "Togg Trumore Dijital Deneyim Platformu" ile Togg markasına ve "Yılın Tasarımı" kategorisi ödülü de Kia EV9'a verildi. "Bizim için çok anlamlı bir yaş günü hediyesi oldu"

#4
Foto - Togg T10X yılın otomobili seçildi

Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar, törende yaptığı konuşmada, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

#5
Foto - Togg T10X yılın otomobili seçildi

Çağ Günaçar, "Bu oldukça saygın ve prestijli bir ödül. Aynı zamanda Togg olarak bugün 6. yaşımızı kutluyoruz. Böylesine özel bir günde Türkiye'de Yılın Otomobili ve Yılın İnovasyonu ödüllerini de almak bizim için çok anlamlı bir yaş günü hediyesi oldu. Markamızın temsilcileri ve yöneticileri olarak oldukça anlamlı bir ödül elde ettik. Pazara çıktığımız ilk yılımızda bu ödülleri almak onur verici. Ülkemizin milli markası olması dolayısıyla bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları adına aldık." ifadelerini kullandı. - "Yarışma, yurt dışındaki ana merkezler tarafından da takip ediliyor"

#6
Foto - Togg T10X yılın otomobili seçildi

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık da şunları kaydetti: "Yılın Otomobili bir marka haline geldi. Türkiye'deki otomotiv firmalarının yanı sıra yurt dışındaki ana merkezler tarafından da takip ediliyor. Bu OGD ve Yılın Otomobili organizasyonunun başarısını gösteriyor. Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra diğer kategorilerde verdiğimiz ödüller de büyük ilgi görüyor. Hatta Yılın Otomobili ödülünden bile daha fazla rekabet yaşanıyor. Bu da doğru işler yaptığımızın bir kanıtı." "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı.

#7
Foto - Togg T10X yılın otomobili seçildi

Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" açısından önemli bir sınavdan geçirildi. "Yılın Otomobilini" belirleyen ikinci etapta ise "BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR Hybrid" finale kalmaya hak kazandı. Oylama sonucunda birinci seçilen Togg T10X, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. Yarışmanın finalinde, "Togg T10X" 2 bin 630, "Renault Austral" 2 bin 550, "Toyota C-HR Hybrid" 2 bin 340, "Hyundai Ioniq 6" 2 bin 150, "Chery Tiggo 8 Pro" 2 bin 120, "BMW 5 Serisi 2 bin 70" ve "Mercedes-Benz E Serisi" 1890 puan aldı. "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024” Bosch, Bridgestone, D-Expert, Intercity İstanbul Park, Shell Helix Motor Yağları ve sigortaladım.com sponsorluğunda gerçekleştirildi. Kaynak: AA

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