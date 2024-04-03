Togg T10X telefondan kontrol edilecek

Bir Tesla Model Y'yi Türkiye'de aldığınız zaman ne yapabiliyorsunuz? Telefonunuzu açıyorsunuz, Tesla'nın nerede olduğunu, şarjı kaç olduğunu, hangi kapıların açık olduğunu hatta uzaktan çalıştırmayı, kornayı çalmayı, hatta bir güncellemeyle beraber Tesla'nın etrafındaki kameraları telefonunuzdan kontrol etmeyi sağlayabiliyorsunuz. Bu özellik sadece Tesla ile sınırlı değil. Volvo ve hatta ülkemizde üretilen Fiat otomobillerde de uzaktan bağlantı imkanı bulunuyordu. Ancak, mobilitenin tam göbeğinde olan ve fikri ve sınai hakları bize ait olan Togg T10X, bu özellikleri kullanamıyordu. Ancak, harika bir gelişme oldu. Önce otomobilin kendisine bir güncelleme geldi, 1.4.0 güncellemesi. Bu güncellemeyle birlikte bir mobil uygulama da güncellendi.