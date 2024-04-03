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Teknoloji-Bilişim
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Togg T10X telefondan kontrol edilecek

2024-04-03 23:23:18
Togg T10X telefondan kontrol edilecek

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X telefondan kontrol edilecek.

#1
Foto - Togg T10X telefondan kontrol edilecek

Günümüz tarihi bir gün çünkü yanımda bulunan Togg T10X artık telefondan kontrol edilebiliyor! Evet, yanlış duymadınız, artık Togg tam anlamıyla bağlantılı bir cihaza dönüştü. Togg T10X şu anda tam anlamıyla bir cihaz haline geldi.

#2
Foto - Togg T10X telefondan kontrol edilecek

Şimdi, otomobil zaten bağlantılıydı diyeceksiniz, haklısınız, ama nasıl bağlantılıydı? Togg T10X'i sipariş ettiğiniz zaman içerisinde bir mobil internet bulunuyordu.

#3
Foto - Togg T10X telefondan kontrol edilecek

Hatta bu mobil interneti siz buradaki yolcularla da paylaşabiliyorsunuz, WiFi hotspot olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak, tam anlamıyla bağlantılı değildi. Şimdi tam anlamıyla bağlantılı ne demek?

#4
Foto - Togg T10X telefondan kontrol edilecek

Bir Tesla Model Y'yi Türkiye'de aldığınız zaman ne yapabiliyorsunuz? Telefonunuzu açıyorsunuz, Tesla'nın nerede olduğunu, şarjı kaç olduğunu, hangi kapıların açık olduğunu hatta uzaktan çalıştırmayı, kornayı çalmayı, hatta bir güncellemeyle beraber Tesla'nın etrafındaki kameraları telefonunuzdan kontrol etmeyi sağlayabiliyorsunuz. Bu özellik sadece Tesla ile sınırlı değil. Volvo ve hatta ülkemizde üretilen Fiat otomobillerde de uzaktan bağlantı imkanı bulunuyordu. Ancak, mobilitenin tam göbeğinde olan ve fikri ve sınai hakları bize ait olan Togg T10X, bu özellikleri kullanamıyordu. Ancak, harika bir gelişme oldu. Önce otomobilin kendisine bir güncelleme geldi, 1.4.0 güncellemesi. Bu güncellemeyle birlikte bir mobil uygulama da güncellendi.

#5
Foto - Togg T10X telefondan kontrol edilecek

Bir Togg T10X modeli satın alırken önce ne yapmamız gerekiyordu? Bir hesap oluşturmamız gerekiyordu. Bu hesap, Trumore uygulamasıyla gerçekleşiyordu. Şimdi, bu uygulama güncellendikten sonra ne yapıyoruz? Yeni özellikler arasında "Akıllı Cihazım" diye bir sekme geldi. Bu sekmeden Togg T10X aracımızı Trumore uygulamasına ekleyebiliyoruz. Aracımızı eklemek için bazı yönergeleri takip etmemiz gerekiyor. Önce şirketler için mi, yoksa normal vatandaşlar için mi olduğunu seçiyoruz. Biz şirket üzerine aldığımız için bizim yüklememiz gereken belgeler biraz daha fazlaydı. Belgeleri temin ettik ve mobil uygulamadan yükledik. Kısa bir süre sonra belgeler onaylandı ve şu anda ben Togg T10X aracımı telefonda görebiliyorum. Dilerseniz, neler yaptığıma birlikte bakalım.

#6
Foto - Togg T10X telefondan kontrol edilecek

Trumore uygulamam şu anda hazır, "Akıllı Cihazım" sekmesine tıkladığım zaman artık aracım bana gösteriliyor. Bu sekmeden bataryamın durumunu, menzilimi, son güncelleme tarihini, hava sıcaklığını, aracımın nerede olduğunu, park ettiğim yeri, lastik basıncımı ve kaç kilometre yol aldığımı görebiliyorum. Bunun dışında geliştirilmeye devam eden özellikler de var. Örneğin, akıllı erişim çok yakında gelecek. Bu özellikle uzaktan aracı başlatabilecek, kilidini açabilecek, bagajını açabilecek ve anahtar olarak telefonumuzu kullanabileceğiz.

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