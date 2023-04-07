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TOGG paylaştı! İşte o görüntüler

2023-04-07 14:46:28
TOGG paylaştı! İşte o görüntüler

Türkiye'nin milli ve yerli otomobil Togg, yaptığı paylaşımda akıllı cihazların teslimatı için sevkiyata başladığını video ile duyurdu.

#1
Foto - TOGG paylaştı! İşte o görüntüler

Geçtiğimiz günlerde ilk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yapıldı. Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat alan kişi olmuştu. Togg, sosyal medya üzerinden yaptığı "#Togg Teknoloji Kampüsümüzden #T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin." paylaşımıyla herkesi heyecanlandırdı.

#2
Foto - TOGG paylaştı! İşte o görüntüler

Togg, akıllı cihazlarının ön siparişinde 21 günde 177 bin 467 kişiye ulaşmıştı. Bu yıl için toplam üretilen 28 bin adet Togg T10X'un, 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edecek. İlk teslimatlar yapılan paylaşım ile başlamış oldu. Togg'un resmi internet sayfasında ise Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi ve Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer almaktadır. Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayanların kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini tamamladı.

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